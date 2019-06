Piana



A Porcari va in scena la seconda edizione di "ColorCorriamo"

venerdì, 7 giugno 2019, 08:53

"La seconda edizione di ColorCorriamo sta per arrivare e sarà più frizzante che mai". Così esordisce il presidente di Porcari Attiva, organizzatrice dell'evento patrocinato dal comune di Porcari, Michele Adorni, che promette una giornata di rilievo nell'ambito degli eventi nella Piana di Lucca.



"Il gruppo dei commercianti che rappresento con grande onore prova a donare al paese eventi di ampio respiro, in grado di valorizzare il nostro territorio". Porcari Attiva, infatti, ha un calendario ricco di iniziative che movimentano le stagioni porcaresi sempre con momenti gradevoli e dal significativo valore sociale. Con la ColorCorriamo i commercianti si propongono di bissare il successo della prima edizione. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: musica, colore e tanta voglia di divertirsi. Sabato 8 giugno il ritrovo, previsto in Piazza Orsi alle ore 16,45, permetterà ai partecipanti di essere tutti pronti per la partenza alle 17. Per chi non lo avesse ancora fatto, è possibile acquistare i biglietti presso la Fondazione G. Lazzareschi odonline sul sito www.porcariattiva.it fino alla giornata di sabato 8 giugno.



La marcia non agonistica a ritmo di musica vedrà quattro tappe, ognuna caratterizzata da una vera e propria battaglia con esplosione di colore. Il percorso è stato scelto poiché adatto a tutti, anche ai più piccoli. Inoltre, sarà previsto un servizio, a cura della Croce Verde, con un pulmino il quale, seguendo il corteo, permetterà di assistere le eventuali necessità durante il percorso. A rendere ancora più sicuro il tragitto ci penserà la Torretta Bike, che farà assistenza. La grande novità dell'anno 2019 però è un'altra: l'installazione dello slide the city, animazione per grandi e piccini attiva dalle ore 14 in poi che sarà inoltre il termine della corsa (gratuito per i partecipanti alla marcia). Di cosa si tratta? Un enorme scivolo posizionato in viale Marconi darà l'inizio all'estate con i suoi 100 metri di lunghezza e un'altezza massima di 10 metri. La serata continua con lo street food in grado di soddisfare tutte le esigenze. L'intrattenimento musicale della serata sarà a cura di Omy Dj e Dj Frodo, ma la vera guest star , il dj Riccardo Cioni, inizierà il suo spettacolo a partire dalle ore 22. Il presidente Adorni ci tiene a ringraziare le aziende Eurocarta e Tecnopaper, la Banca credito cooperativo di Pescia e Cascina e l'associazione sportiva Academy Porcari, poiché "senza il loro prezioso apporto non sarebbe stato possibile realizzare una giornata di tale livello con l'impegno costante volto alla ricerca del giusto mix tra tradizione e novità".



Non ci resta che aspettare sabato 8 giugno per colorare la nostra giornata!