Piana



Al via il festival "Utopia del Buongusto" 2019: in scena "Amerikaos"

venerdì, 14 giugno 2019, 10:51

Diventato ormai un cult, con l’estate, immancabile, ritorna il festival Utopia del Buongusto di Teatro Guascone (Pontedera – Pisa) che quest’anno compie ventidue anni. Come sempre, promette anche per il 2019 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventiduesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Ed il motto è sempre lo stesso: “Si può sologodere o soffrire, godicchiare non è serio”. Due le cifre che l’accompagnano: 1351 serate in ventuno anni con 180.000 spettatori.

Utopia del Buongusto 2019 parte sabato 15 giugno alle 21,30 a La Salana, ostello sulla via Francigena a Capannori (Lucca) con Guascone Teatro che presenta “Amerikaos”. Di e con Andrea Kaemmerle e con Roberto Cecchetti (violino), Marco Vanni (sax), Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica) e Filipppo Pedol (contrabbasso). La storia di 5 scalcinati essere umani, 5 piccoli criminali, ognuno di loro in fuga per un piccolo crimine commesso, che tentano in un tempo lontano di conquistare l'America. Tutta la comicità di Kaemmerle e la sua vena filosofica, il suo umorismo, la sua cattiveria e la sua cialtroneria da sbruffone d’osteria con la spinta del blues anni ‘20 saranno ingredienti incendiari per andare alla scoperta dei più nascosti pertugi dell'animo umano. America America America è il grido di chi sognava un futuro migliore. Dopo una caterva di disavventure si scontreranno con la dura realtà del Nuovo Mondo e una volta infranto il velo del sogno, vorranno irrimediabilmente tornare a casa. Le notizie, i fatti, le citazioni, i luoghi sono tutti veri ma lo spettacolo, come sempre per l’indole di Guascone Teatro, si fa onirico e trasognato, surreale e clownesco. Cena in luogo alle 20,00 a cura dell’Osteria dell’Ostello. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: il gustosissimo cibo dell’osteria ed il fascino di un luogo di accoglienza millenaria.

In cinque mesi ci saranno oltre 40 date disseminate in tutta la Toscana, dal 15 giugno fino al 16 novembre tra le province di Arezzo, Livorno, Firenze, Lucca e Pisa, in circa una quindicina di comuni.

Tra i vari e tanti ospiti ci saranno molte compagnie tutte da scoprire provenienti da tutta l’Italia. Il battaglione di artisti che accompagna il festival si rinnova e conferma ogni anno. Il tempo ha fatto regalo di grandissime collaborazioni con persone vere. Arrivano corpi a rinnovare gli anticorpi contro solitudini e paure. Sarà un estate di grandi attori, di autori imperdibili e di storie sconosciute. Poi musica dal vivo in enorme dosaggio.

Non mancheranno le novità teatro e prime nazionali. Ovvero, Angeli a terra, Odore di Marsiglia, Jesus Christ meets the orchestra, Attori x (per), Toscanacci nuova versione e Bepi, Vita, fisime e batticuori di Giuseppe Viviani, pittore e arsellaio. Confermata per il secondo anno la cena dello chef, con cene speciali più ricercate e spesso a tema.

Utopia del Buongusto si propone ancora come la più grande rete regionale di Teatro all’aperto, più che un evento raro, una buona abitudine normale e semplice. Come sempre Utopia scova e offre al suo pubblico tanti spettacoli inediti, sostenendo la nascita di nuovi copioni e la ricerca drammaturgica.

Anche quest’anno sarà un viaggio teatral - gastronomico per aie, frantoi, cortili e sagrati, sempre pronto a sedurre il pubblico con cibi ancora un po’ più buoni e spettacoli ancora un po’ più belli. Una promessa per chi incontra solo adesso la manifestazione diretta da Andrea Kaemmerle. L’atmosfera informale e birbante dei primi anni c’è sempre, ancora la stessa voglia di incontrare persone, accompagnarsi nelle notti di estate e coltivare semi di umanità. Nonostante i tagli e le sforbiciate ai bilanci “Utopia” è tornata.

La presentazione di Andrea Kaemmerle (direttore artistico di Guascone Teatro)

«Anche se si vive con l'impressione di non poterci fermare mai , ecco uno strano festival di teatro che da 22° anni si da un'INIZIO e sfugge ad ogni FINE. L'ho inventato io, so perché l'ho fatto e so perché cerco con ogni forza, ogni trucco, ogni ragionamento acrobatico ed accalorato di mantenerlo in splendida forma. Per me è un amore, una fissazione, una missione, un sogno, un costante allenamento al funambolismo. Come si fa con le valige fatte per non tornare mai, ci ho messo dentro tutto quello che ha fatto di questa mia vita un faticosissimo incantarsi di continuo. Prima cosa, gli artisti. Come si potrebbe fare ad insistere con un mondo senza questi esseri che ogni giorno si mettono a giocare da capo con parole , pensieri, suoni. Esseri che fanno si che il loro mestiere si nutra di passioni e studiano una vita il come pizzicare una corda di violino o muovere un labbro e dar libera uscita a sussurri ed improperi. Soffiatori di tubi forati , cucitori di pezze di stoffa da poco. Esseri che dalla notte dei tempi hanno mangiato ghiande per mettere su carta i propri pensieri e consegnarli al fiume dei giorni con la fiducia immotivata che questo migliorasse il mondo. Io, senza questa accolita di avventurieri del sorriso, artigiani dell'essere, fragili, imbecilli *, egocentrici fino alla follia ma imbattibili alleati nella lotta tra l'amore e l'egoismo. Io, non saprei, non vorrei, vivere. La cosa poi è più magica perché chi ancora riesce a vedere si sarà accorto che spesso c'è più arte nei gesti di un vecchio che pota un pesco, in un bambino che cerca coccole, in una donna che cura la sua piantina di basilico che negli adulati professionisti dell'arte. Poi la valigia di Utopia ha in se luoghi bellissimi, cuochi, cibi, vini, 35 spettacoli diversi, risate. Mani, volti, voglia di lentezza ed allegria. 1351 serate alle spalle e 180.000 presenze forse potrebbero suggerire che questo non era ed è necessario solo a me, siamo tanti a cercare un modo gustoso di vivere. Vi aspettiamo e ricordate il motto del festival è sempre lo stesso “Si può solo soffrire o godere, godicchiare non è serio”. * Imbecille = persona di limitata capacità di discernimento e di buon senso e dal comportamento fuori dagli stereotipi (da Treccani)

Istruzioni per un buon uso di Utopia - Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 - Euro 8,00 - Escluso eventi speciali.

Cena dello Chef (novità 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell’evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi.

E’ possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria. Informazioni e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 - www.guasconeteatro.it.

I vini di Utopia questo anno vedranno un salto di qualità, nella maggior parte delle cene(ove non specificato diversamente) sarà servito un IGT Toscano 90% sangiovese e 10% Merlot invecchiato quattro anni e passato in Barrique prodotto dalla famiglia Castellani che in ogni serata presenterà il suo vinsanto abbinato ai famosi cantuccini della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Il sapere gustoso di due famiglie che da generazioni producono piaceri con grande intensità.

Utopia del Buongusto è un progetto realizzato da Guascone Teatro. Direzione artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione, Federica Fiorentini, Simone Fiorentini, Florinda Vitolo e tutti i volontari che rendano possibile il festival.

Programma sintetico

Sabato 15 giugno

La Salana, ostello sulla via Francigena, Capannori (Lucca)

Guascone Teatro presenta

AMERIKAOS

Di e con Andrea Kaemmerle

E con Roberto Cecchetti (Violino), Marco Vanni (Sax), Emiliano Benassai (Pianoforte e Fisarmonica) e Filipppo Pedol (Contrabbasso)

Sabato 29 giugno

Villa Montelisi, Crespina (Pisa)

Pilar Ternera e Guascone Teatro presentano

ANGELI A TERRA (PRIMA ASSOLUTA)

Di e con Alberto Salvi, Francesco Cortoni e Andrea Kaemmerle - Scenografia e costumi di Marco Ulivieri

Martedì 2 luglio

Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa)

Accademia Musicale Pontedera presenta

JESUS CHRIST MEETS THE ORCHESTRA (PRIMA ASSOLUTA)

Venerdì 5 luglio

Parco Fluviale de La Rotta, Pontedera (Pisa)

I Sacchi di sabbia presentano

BEPI, Vita, fisime e batticuori di Giuseppe Viviani, pittore e arsellaio (PRIMA ASSOLUTA)

Di e con Marco Azzurrini e Francesco Bottai - Musiche e canzoni originali di Francesco Bottai

Con la collaborazione del Museo della Grafica di Pisa e il sostegno della Regione Toscana

Sabato 6 luglio

Piazzetta di Persignano, Terranuova Bracciolini (Arezzo)

Guascone Teatro presenta

ROMEO E GIULIETTA STANNO BENE! Amore contro tempo

Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare

Con Andrea Kaemmerle, Anna Di Maggio e Silvia Rubes

Scenografia di Marco Fiorentini - Prodotto con il contributo della regione Toscana

Martedì 9 luglio

Villa Comunale, Bientina (Pisa)

BALCANIKAOS LEGEND

Con Andrea Kaemmerle e la RasKornica Legendary Orchestra

La festa per la 1083° replica, per i 20 anni di tour di questo spettacolo con tutti i musicisti che negli anni ne hanno fatto parte, 20 strumenti per continuare a suonar l'anima.

Venerdì 12 luglio

Terrazza dell’Ecomuseo, Castellina Marittima (Pisa)

Guascone Teatro presenta

SORELLAMEN, La vera storia di tre sorelle finte

Testo e regia di Andrea Kaemmerle

Con Valentina Grigò, Irene Rametta, Adelaide Vitolo ed Emiliano Benassai.

Adattamento musicale e pianoforte Emiliano Benassai

Domenica 14 luglio

Il Pineto Parco Avventura, Marina di Pisa, Pisa

mo-wan teatro presenta

SULL’OCEANO

Di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

Con Michele Crestacci - Regia Alessandro Brucioni

Sabato 20 luglio

B&B Arpaderba, Il Castellaccio, Livorno (Livorno)

Cada die Teatro presenta

PÓSIDOS

Di e con Pierpaolo Piludu - Regia di Giancarlo Biffi

Sabato 20 luglio

Piazza della chiesa, Lorenzana (Pisa)

La Macchina del Suono in

LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM SHAKESPEARE IN 90 MINUTI

Di Adam Long, Daniel Singer e Jesse Winfield

Interpretato e diretto da Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’innocenti

Domenica 21 luglio

Cortile della chiesa di Guamo, Capannori (Lucca)

Cada die Teatro presenta

PÓSIDOS

Di e con Pierpaolo Piludu - Regia di Giancarlo Biffi

Mercoledì 24 luglio

Piazza Opera Cardinale Maffi, Vicopisano (Pisa)

La serpe d’oro in

D’AMORE, D’ANARCHIA E D’ALTRI VIRUS

Di e con Igor Vazzaz (voce, chitarre, ghironda), Jacopo Crezzini (contrabbasso), Pamela Larese (fisarmonica, voce) e Andrea Del Testa (mandolino, mandoloncello, chitarra)

Giovedì 25 luglio

Piazza del Popolo, Casale Marittimo (Pisa)

Guascone Teatro presenta

L’UOMO TIGRE, capire tutto in una notte

Di e con Andrea Kaemmerle

Venerdì 26 luglio

Piazza Levi Montalcini, presso museo Coccopani, Calcinaia (Pisa)

Guascone Teatro presenta L’UOMO TIGRE, capire tutto in una notte

Di e con Andrea Kaemmerle

Sabato 27 luglio

Laghetti di Lammari, Capannori (Lucca)

Pilar Ternera presenta

LIKE

Di Francesco Niccolini e Stefano Santomauro

Con Stefano Santomauro - Regia di Daniela Morozzi

Con questo testo ha vinto il Kilowatt Festival – l’Italia dei Visionari (sezione Como) e ha partecipato al prestigioso Torino Fringe Festival 2018

Domenica 28 luglio

Centro Culturale Compitese, Sant’Andrea di Compito, Capannori (Lucca)

Pilar Ternera e Guascone Teatro presentano

ANGELI A TERRA

Di e con Alberto Salvi, Francesco Cortoni e Andrea Kaemmerle

Scenografia e costumi di Marco Ulivieri

Venerdì 2 agosto

Terrazza dell’Ecomuseo, Castellina Marittima (Pisa)

Guascone Teatro presenta

TOSCANACCI, Risate e altri anticorpi (nuova versione in PRIMA ASSOLUTA)

Con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle - Evento Cult di Guascone Teatro

Sabato 3 agosto

Località Il Frantoio di Vicopisano (Pisa)

Guascone Teatro presenta

INSALATA CONDITA

Di Alessandro Schwed (Jiga Melik)

Con Andrea Kaemmerle

Domenica 4 agosto

Agriturismo Fattoria La Tana, Cenaia (Pisa)

Settimo Cielo produzioni in RADIO MAIGRET, i casi di Mounsieur M.

Da Georges Simenon

Di e con Gloria Sapio e Maurizio Repetto - Effetti e tappeto sonoro realizzato dal vivo da Andrea Cauduro

Martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 agosto

Castello Sonnino, Quercianella (Livorno)

Guascone Teatro presenta

L’UOMO TIGRE, capire tutto in una notte

Di e con Andrea Kaemmerle

Sabato 10 agosto

Santuario della Madonna di Ripaia, Treggiaia, Pontedera (Pisa)

mo-wan teatro presenta

CAPRONI

Di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

Con Michele Crestacci - Regia Alessandro Brucioni

Mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 agosto

All’interno della Rocca, Centro Storico, Santa Maria a Monte (Pisa)

Guascone Teatro presenta

ODORE DI MARSIGLIA, il mediterraneo in tasca (PRIMA ASSOLUTA)

Con Andrea Kaemmerle ed Andrea Barsali alla chitarra

Giovedì 22 agosto

Piazza del Popolo, Casale Marittimo (Pisa)

CANZONI DA DUE SOLDI

Di e con Valeria Volpi​

E con Carlo De Toni (Chitarra), Alessandro Buonamini (Contrabbasso) e Dario Cei (Pianoforte)

Venerdì 23 agosto

Terrazza dell’Ecomuseo, Castellina Marittima (Pisa)

I Trejolie in ILLLOGICAL SHOW

Con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari - Vincitori dell’Italia’s got talent 2017

Sabato 24 agosto

Piazzetta di Cicogna, Terranuova Bracciolini (Arezzo)

I Trejolie in ILLLOGICAL SHOW

Con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari - Vincitori Italia’s go talent 2017

Domenica 25 agosto

Piazza della chiesa, Lorenzana (Pisa)

I Trejolie in ILLLOGICAL SHOW

Con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari - Vincitori Italia’s go talent 2017

Giovedì 29 agosto

Piazza del Popolo, Casale Marittimo (Pisa)

Pilar Ternera presenta LIKE

Di Francesco Niccolini e Stefano Santomauro - Con Stefano Santomauro - Regia di Daniela Morozzi

Venerdì 30 agosto

Giardino del circolo La Rinascita, Ponsacco (Pisa)

Ippogrifo Produzioni presenta SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Regia di Alberto Rizzi - Con Chiara Mascalzoni

Luci e suono Manuel Garzetta - Organizzazione Barbara Baldo

Sabato 31 agosto

Piazzetta della chiesa, Montecastello, Pontedera (Pisa)

Settimo Cielo produzioni in RADIO MAIGRET, i casi di Mounsieur M.

Da Georges Simenon

Di e con Gloria Sapio e Maurizio Repetto

Effetti e tappeto sonoro realizzato dal vivo da Andrea Cauduro

Giovedì 12 settembre

Centro Storico, Poggio Salamartano, Fucecchio (Firenze) SPECIALE ATTACCHI DI RISO

Guascone Teatro presenta L’UOMO TIGRE, capire tutto in una notte

Di e con Andrea Kaemmerle

Sabato 14, Domenica 15 settembre

Parco La Castellina, Santo Pietro Belvedere, Capannoli (Pisa)

Guascone Teatro presenta L’AIUTO BECCHINO

Di Giacomo A. De Bastiani . Con Andrea Kaemmerle, Fabrizio Liberati e Marco Fiorentini. Regia di Andrea Kaemmerle

Giovedì 19 settembre

Centro Storico, Poggio Salamartano, Fucecchio (Firenze) SPECIALE ATTACCHI DI RISO

Guascone Teatro presenta SORELLAMEN, La vera storia di tre sorelle finte

Testo e regia di Andrea Kaemmerle - Con Valentina Grigò, Irene Rametta, Adelaide Vitolo ed Emiliano Benassai.

Adattamento musicale e pianoforte Emiliano Benassai

Venerdì 20, sabato 21, domenica 22 settembre

Funicolare di Montenero, Livorno

Guascone Teatro presenta VAGONI VAGANTI

Con Andrea Kaemmele e Claudio Parri

Sabato 28 settembre

Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa)

Pilar Ternera e NTC presentano COPPIACEI, assuefatti dalla coppia

di e con Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro

Sabato 5 ottobre

Teatro delle Sfide, Bientina (Pisa)

Guascone Teatro presenta ATTORI X (PER) (PRIMA ASSOLUTA)

evento speciale con cinque attori/autori in via di selezione.

Domenica 13 ottobre

Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (Pisa)

Ensamble cameristico dell’Accademia Musicale Pontedera in

TRIBUTO A DE ANDRE’& PFM IN CONCERTO

Sabato 19 ottobre

Nuovo Teatro delle Commedie, Livorno

Guascone Teatro presenta

AMERIKAOS

Di e Con Andrea Kaemmerle e con Roberto Cecchetti (Violino), Marco Vanni (Sax), Emiliano Benassai (Pianoforte e Fisarmonica) e Filipppo Pedol (Contrabbasso)

Sabato 26 ottobre

Teatro Ulderigo Niccolini, Castellina Marittima (Pisa)

Guascone Teatro presenta ROMEO E GIULIETTA STANNO BENE! Amore contro tempo

Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare

Con Andrea Kaemmerle, Anna Di Maggio e Silvia Rubes

Scenografia di Marco Fiorentini - Prodotto con il contributo della regione Toscana

Sabato 2 novembre

Chiesa di Santa Monaca, Firenze

Guascone Teatro presenta L’UOMO TIGRE, capire tutto in una notte

Di e con Andrea Kaemmerle

Sabato 9 novembre

Teatro delle Sfide, Bientina (Pisa)

Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia presentano

ANDROMACA

Da Euripide

Con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano

Regia di Massimiliano Civica

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in co-produzione con I Sacchi di Sabbia

E il sostegno della Regione Toscana

Sabato 16 Novembre

Chiesa di Santa Monaca, Firenze

Italian Opera Florence presenta

PETITE FUNERALLIE DU PLASIR

Con Leonardo Sagliocca, Alessandro Calamai, Ana Seixas, Laura Brioli, Valentina Rugolo, Marco Mustaro, Francesco Marchetti ed Elena Pinciaroli