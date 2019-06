Al via il Menesini-bis: Biagini presidente del consiglio

Altri articoli in Piana

sabato, 15 giugno 2019, 14:38

Continua l'attenzione dell'amministrazione comunale per gli impianti sportivi: oltre alla palestra, sono già stati realizzati importanti interventi nei campi sportivi di Altopascio, Marginone e Badia Pozzeveri

sabato, 15 giugno 2019, 12:45

Nemmeno un po' di pioggia in avvio ha frenato il grande entusiasmo dei porcaresi che ieri sera hanno partecipato in massa alla serata del Giugno Porcarese dedicata alla sua massima Istituzione religiosa, l'Istituto dei Padri Cavanis, che proprio 100 anni fa hanno messo piede per la prima volta in paese

sabato, 15 giugno 2019, 12:43

Partono mercoledì 19 giugno e si concluderanno entro sabato 22 i lavori di sostituzione delle pietre danneggiate lungo via della Chiesa. Un intervento programmato da tempo dall'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari per mettere in sicurezza un tratto di viabilità che si trova proprio al centro del paese

venerdì, 14 giugno 2019, 16:07

Il sindaco Luca Menesini ha inviato in data di ogg una lettera al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini per proporgli un tavolo tecnico-politico in cui individuare sperimentazioni innovative di mobilità per i tir

venerdì, 14 giugno 2019, 14:37

Un viaggio lungo i cammini dei pellegrini, tra musiche, danze, arti e antichi sapori: ecco "Acqua di luna e farina di stelle", il progetto rievocativo lungo la via Francigena, promosso dalla compagnia rinascimentale "Tres Lusores" di Cori (Latina), con la co-organizzazione dell'associazione A.R.T.eS.I.A. di Roma

venerdì, 14 giugno 2019, 10:51

Al via Sabato 15 giugno a La Salana, ostello sulla via Francigena a Capannori con Guascone Teatro che presenta “Amerikaos”