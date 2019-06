Piana



Alunni della scuola Pea di Porcari a caccia di rifiuti nei fossi

lunedì, 3 giugno 2019, 13:31

Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice ad un’iniziativa organizzata dal comune per sensibilizzare i più giovani al senso civico e al rispetto dell’ambiente. Il consigliere delegato David Del Prete ha accompagnato gli alunni delle classi seconde della scuola media Enrico Pea in un tour a caccia di rifiuti abbandonati lungo i fossi di via Marraccini.

Per i ragazzi, come purtroppo capita in questi casi, il lavoro non è mancato. Muniti di guanti e sacchetti donati da Ascit, hanno setacciato la zona recuperando di tutto di più: bottiglie di vetro e plastica, pacchetti di sigarette, cartacce. Compreso un portafogli smarrito, che potrà così essere restituito al legittimo proprietario.

“Un’esperienza utile - commenta Del Prete -, che ci permette di insegnare ai nostri giovani le regole che stanno alla base della civile convivenza. Gettare i rifiuti nell’ambiente è una grave forma di inciviltà oltre che un costo sociale e su questo le nuove generazioni devono esserne pienamente consapevoli. Ringrazio l’Ufficio Ambiente e Legambiente per la loro collaborazione”.

Al termine del giro, i ragazzi si sono meritati una bella merenda a base di focaccia gentilmente offerta dal Panificio Toschi.