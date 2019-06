Piana : altopascio



Aperto il bando per ottenere i contributi per l'affitto

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:37

Contributo a integrazione dell'affitto ai nuclei familiari in difficoltà economica, che non riescono a sostenere autonomamente il canone di locazione. Il bando, pubblicato dall'amministrazione D'Ambrosio e finanziato anche grazie ai fondi della Regione Toscana, resterà aperto fino al 19 luglio.

Potranno partecipare i cittadini che abbiano la residenza a Lucca, nella casa per la quale viene richiesto il contributo e che abbiano un ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 28 mila 684 euro.

La graduatoria sarà composta da due fasce: nella fascia A, che avrà diritto a un contributo per un importo massimo di 3 mila 100 euro, saranno inserite le famiglie con ISE fino a 13 mila 338 euro; nella fascia B, cui spetta un contributo fino a 2 mila 325 euro, saranno inseriti i nuclei familiari con ISE compreso fra 13 mila 338 euro e 28 mila 684 euro. I contributi saranno erogati ai cittadini che verranno inseriti nella graduatoria fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Altopascio nel seguente orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì dalle 15 alle 17 all'Ufficio Sociale-Scuola-Sport-Casa, via Casali 26; dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17 all'Urp in piazza Vittorio Emanuele; oppure potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Altopascio www.comune.altopascio.lu.it. La consegna della documentazione per partecipare al bando può invece essere effettuata all'Ufficio protocollo del Comune, oppure tramite raccomandata AR indirizzata all'Ufficio sociale-scuola-sport-casa del Comune; o ancora tramite email al seguente indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it.