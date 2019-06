Apre ad Altopascio lo sportello di ascolto per donne

Altri articoli in Piana

lunedì, 17 giugno 2019, 21:04

Un comunicato di La Porcari che vogliamo in merito alla questione della mancata attivazione della fibra ottica sul territorio del Comune di Porcari: "Il nostro paese, polo industriale di valenza nazionale ed internazionale, si trova per assurdo ad essere quello in Provincia di Lucca con le peggiori connessioni alla rete Internet.

lunedì, 17 giugno 2019, 10:37

Ieri sera il Coro Arcobaleno, diretto da Cristina Torselli, ha ripercorso quasi 70 anni di Walt Disney attraverso le colonne sonore più famose a partire dai classici fino ad arrivare alle melodie più recenti come Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladin, Il Re Leone, Pocahontas, Hercules, Mulan e Oceania

lunedì, 17 giugno 2019, 10:19

Un evento da non perdere con sette birrifici artigianali, abbinamenti cibo - birra, wi-fi gratis, 12 disegnatori e "scontri" tra vignettisti

domenica, 16 giugno 2019, 15:12

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso interviene dopo il consiglio comunale di insediamento svoltosi ieri a Capannori

domenica, 16 giugno 2019, 09:49

Per Lucca e I Suoi Paesi interviene in merito al tema della mobilità dopo la lettera inviata dal sindaco Menesini al primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini

sabato, 15 giugno 2019, 15:50

"Ancora non si sono spente le sirene delle ultime elezioni amministrative, che già il canto dell'usignolo echeggiam Nessuno di noi sapeva che la segreteria del sindaco Menesini fosse così partecipe con i cittadini con un servizio di collegamento con il cittadino che copre 24 ore al giorno".