Piana : capannori



Bartolomei: “Chi vince festeggia e chi perde spiega”

sabato, 1 giugno 2019, 16:17

di giulia del chiaro

“Ecco il perché dei 6 mila voti dispersi tra europee e comunali”. Così il candidato del centrodestra, uscito sconfitto dalla corsa alla poltrona di sindaco, ha aperto la conferenza stampa di questa mattina, tenuta proprio allo scopo di compiere un’analisi del voto nel tentativo di rispondere all’interrogativo che, dallo scorso lunedì, attanaglia la comunità capannorese.

Un risultato, quello delle europee di Capannori che, già nella prima mattinata di lunedì, se, da un lato, ha fatto ben sperare il centrodestra, dall’altro ha fatto tremare le fondamenta di un centrosinistra capannorese che, ben radicato sul territorio, ha vissuto le prime ore della settimana nel timore di una possibile estensione del voto politico anche alle amministrative il cui spoglio sarebbe iniziato solo nel primo pomeriggio. Certo è che ogni paura e speranza, da entrambe le parti, sono crollati a nemmeno due ore dall’inizio degli spogli che, già intorno alle 15.30, davano il sindaco uscente in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri candidati.

Bartolomei, presentatosi fiducioso e soddisfatto alla conferenza stampa di questa mattina, ha spiegato di aver compiuto un’analisi del voto per cercare di capire come, del 41 per cento dei cittadini che hanno votato Lega alle europee, 6 mila abbiano scelto di votare diversamente alle comunali: “due le ragioni che stanno dietro a questa dinamica e alla nostra sconfitta – ha chiarito – una è il peso politico, assoluto e forte, che il mio avversario ha avuto in questa campagna elettorale che, per quanto io continui a criticarlo nelle sue scelte, devo comunque riconoscere congratulandomi per la sua vittoria”. Secondo Bartolomei, inoltre, accanto al peso politico, a giocare a vantaggio di Menesini anche il ruolo di presidente della provincia e la forza, percepita in tutta la regione, di un sindaco e di un’amministrazione uscente. “La seconda ragione – ha proseguito poi il candidato – è legata alla questione delle liste delle quali, mentre nel nostro caso solo una era civica, nel loro delle 5 liste solo una era politica. I nostri avversari hanno ottenuto un dato straordinario con 10.277 preferenze a fronte di 14 mila voti dimostrando il radicamento del centrosinistra a Capannori”. A questo si aggiunge poi la capacità, dei nostri avversari, di costruire una tattica in grado di distribuire i candidati su tutto il territorio come dimostrano i dati che vedono tenere il centrodestra nelle sezioni più grandi per andare, invece, incontro ad un crollo in quelle piccole.

Uno svantaggio, quello del centrodestra che, secondo Bartolomei, è dovuto anche al suo essere rimasto fuori dalla scena politica negli ultimi anni contro una presenza continua e massiccia dell’avversario che, oltre alla forza politica, ha portato al centrosinistra anche una notevole popolarità. “Un favore che Menesini ha saputo sfruttare con intelligenza – ha ammesso – come dimostra il fatto che, se esistesse una lista dei candidati al consiglio che hanno preso più voti, Bruno Zappia, che tra i nostri è quello che ha ottenuto più preferenze, sarebbe al 14° posto preceduto solo da candidati del centrosinistra”.

E, per i prossimi cinque anni, una serie di progetti e idee per un’opposizione dura e seria: “se sul territorio, nel corso dell’ultima amministrazione, è mancato il nostro lavoro oggi ho ben chiaro cosa possiamo, e dobbiamo, fare per eliminare il divario che ci divide dai nostri avversari politici – e ha proseguito delineando i suoi obiettivi – l’impegno è quello di parlare con le liste che mi hanno sostenuto per non disperdere il grande patrimonio che siamo stati in grado di costruire durante questa campagna”. Secondo Bartolomei, infatti, se il centrodestra è partito da una situazione di svantaggio, ha saputo comunque recuperare posizioni che, generando un timore di sottofondo nel centrosinistra, devono essere mantenute per costruire una rete ed inserire questo lavoro nel tessuto sociale, culturale e produttivo della nostra realtà dal quale il centrodestra è, per il momento, assente.

E, a chi chiedeva in che gruppo entrerà in consiglio, ha risposto: “non so ancora in che gruppo entrerò, ma ho tenuto insieme la squadra per questi mesi e, dunque, deciderò, entro la prossima settimana, solo dopo un confronto con i partiti che mi hanno sostenuto.