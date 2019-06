Piana



Beccato con la droga dopo la perquisizione: arrestato

venerdì, 28 giugno 2019, 09:39

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino italiano 49enne, residente a Capannori.



L’uomo, che era stato prima controllato a Lammari, lungo la pubblica via, spontaneamente ha consegnato ai militari un grammo di cocaina che asseriva di aver appena acquistato per uso personale, nel tentativo di eludere un controllo più approfondito.



Non convinti della versione fornita, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione, nella quale, oltre a materiale atto al confezionamento e allo spaccio della droga, sono stati rinvenuti ulteriori 200 grammi circa di hashish.



Questa mattina nei confronti dell’arrestato sarà celebrata l’udienza di convalida contestualmente al processo con rito direttissimo.