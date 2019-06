Piana



Camp di basket della Polisportiva Capannori

martedì, 11 giugno 2019, 08:35

Un camp di basket per far crescere ragazzi da 10 a 14 anni che praticano questo sport. Lo organizza per tutto il mese di luglio la Polisportiva Capannori, che propone quattro settimane di allenamenti nei campi all’aperto accanto alla chiesa di Capannori.



L’iniziativa è riservata ai nati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e gli istruttori saranno Chiara Tessaro e Stefano Corda.



Gli allenamenti si svolgeranno in un periodo di quattro settimane con la possibilità di poter partecipare anche a una sola settimana di allenamenti, così come sono previste forme di abbonamento a due settimane oppure il pacchetto completo per tutto luglio. Le sedute si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 20.



“Gli obiettivi che la scuola tecnica si pone – spiegano i responsabili della Polisportiva Capannori – sono quelli di un miglioramento fisico dei ragazzi a livello coordinativo-motorio e una crescita delle abilità tecniche dei piccoli atleti. Ci sarà anche una parte ludica con sfide in mini-partite 3 contro 3, 4 contro 4 e 5 contro 5”.



Le sedute settimanali hanno queste date: 1-7 luglio; 8-14 luglio; 15-21 luglio e 22-29 luglio. I costi: 30 euro una settimana, 50 euro due settimane, 80 euro tutto il mese. Le adesioni dovranno pervenire entro giovedì 20 giugno.



Per informazioni: Chiara Tessaro 345 2259046; Stefano Corda 347 7424005; Luca Fontana 338 2631410.