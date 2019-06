Piana : capannori



Camp estivo con allenatore americano, tornei giovanili e basket 3 contro 3

venerdì, 7 giugno 2019, 20:50

La cena di fine stagione in programma domani sera mette un punto a un 2018/19 di grande crescita per la Polisportiva Capannori con il presidente Luca Fontana e l'intera dirigenza che sono già al lavoro per il prossimo anno e hanno iniziato a mettere insieme i tasselli per la squadra che per il quarto anno consecutivo parteciperà al campionato di Promozione.

Il mese di giugno però si presenta ancora fitto di appuntamenti con un calendario serratissimo in cui ogni giorno la società sarà impegnata in un evento.

Si parte domenica 9 giugno al centro sportivo di Capannori con il torneo riservato alle categorie Esordienti e Aquilotti, mentre l'11 giugno, sempre al centro sportivo, inizierà il summer camp.

Spazio poi ai più grandi dal 14 al 16 giugno con il torneo 3 contro 3 "Nine Trash Dudes", in collaborazione con la pagina "Nba Trash Dudes", sempre in centro a Capannori, mentre dal 17 al 19 alla palestra della scuola media di Camigliano ci sarà il Camp Fullcourt riservato alle annate 2001-2006 con coach Anthony Alfaro direttamente da New York e coach Gabriele Grazzini reduce dalla stagione in A1 austriaca ai Flyers Wels con i quali ha vinto il titolo regionale Under 19 e centrato il secondo posto Under 19 al campionato nazionale. (per le iscrizioni scrivere a info@fullcourt.it).

Dal 24 al 29 giugno invece l'attività giovanile della società si sposterà a Pievepelago per il tradizionale camp di fine anno.