Capannori, Fratelli d'Italia: "Con quale coraggio Menesini si presenta allo stadio?"

Altri articoli in Piana

domenica, 2 giugno 2019, 08:19

Sarà Nadia Terranova l’illustre ospite della quinta serata di ‘Capannori Incontra Autori’, la rassegna culturale promossa del Comune di Capannori e organizzata dall’associazione L’Ordinario, che si terrà lunedì 3 giugno alle 21 al Polo culturale Artemisia a Tassignano, Capannori

sabato, 1 giugno 2019, 23:51

Incidente mortale nel pistoiese e, per la precisione, sulla via Porrettana: un uomo, Claudio Rossi, 69 anni, operaio in pensione, abitante ad Altopascio , è morto in sella alla propria moto dopo essere andato a sbattere contro un'auto che procedeva in senso inverso

sabato, 1 giugno 2019, 19:31

A distanza di nemmeno una settimana dalle elezioni la voce del neo consigliere comunale della Lega, che vanta il primato di preferenze ottenute tra i candidati del centrodestra, comincia a farsi sentire

sabato, 1 giugno 2019, 16:43

103 cittadini altopascesi riceveranno il fondo anticrisi, la misura che l'amministrazione D'Ambrosio mette a disposizione di disoccupati e pensionati over65

sabato, 1 giugno 2019, 16:24

Una bella giornata di sport e solidarietà al Teatro comunale "G. Puccini" di Altopascio, con l'atleta Andrea Lanfri e gli studenti della scuola media "Ungaretti"

sabato, 1 giugno 2019, 16:17

“Ecco il perché dei 6 mila voti dispersi tra europee e comunali”. Così il candidato del centrodestra, uscito sconfitto dalla corsa alla poltrona di sindaco, ha aperto la conferenza stampa di questa mattina