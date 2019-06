Chi butta un tesoro trova un amico: successo per il cartone animato dei ragazzi della scuola elementare

Altri articoli in Piana

Sarà a disposizione di tutte le realtà culturali e sportive del paese. È il nuovo palco da 80 metri quadrati (8x10), arrivato grazie ai circa 300 mila euro di avanzo di amministrazione destinato all'acquisto di una serie di beni durevoli.

Una significativa presenza del Partito democratico, un sostanziale equilibrio tra donne e uomini (3 a 4), continuità con la giunta uscente. Sono questi gli elementi che più saltano agli occhi scorrendo i nomi dei componenti della nuova giunta comunale di Capannori, che è stata presentata dal sindaco Luca Menesini in...

Luca Piattelli, affermato hair stylist, stilista e imprenditore altopascese, titolare insieme alla moglie Katia Carmignani di uno dei più grandi e rinomati saloni di bellezza d'Italia, a seguito della costante crescita del suo brand sarà il protagonista di PEOPLE, il settimanale di approfondimento RAI

Il neo consigliere comunale dell’opposizione Bruno Zappia, candidato nella lista della Lega, prosegue nel suo obiettivo: denunciare, con una serie di interpellanze, la mancata realizzazione di promesse che – sostiene – sono state dimenticate

Dopo la “domenica di fuoco” in tutti i sensi, sia per sole che per record di presenze approda sul palco del Giugno Porcarese, domani mercoledì 5 Giugno alle ore 21, il concerto dell’orchestra giovanile Enrico Pea di Porcari che si esibirà per ricordare la grande occasione del 30° anniversario del...

L'analisi del voto dopo le ultime comunali di Anthony Masini (coordinatore FI Capannori) e Matteo Scannerini (consigliere comunale capogruppo).