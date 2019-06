Piana



Cinque feriti dopo un incidente sulla via Pesciatina

martedì, 11 giugno 2019, 08:37

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un incidente avvenuto nella tarda serata sulla via Pesciatina.



Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto in località Gragnano. La centrale 118 è stata allertata poco dopo le 21.49. Sul posto sono intervenute tre ambulanze: una della Misericordia di Santa Gemma e due della Croce Verde di Porcari (di cui una con medico).



I cinque feriti hanno riportato varie contusioni, ma non gravi (quattro codici verdi e uno giallo). La dinamica del fatto è al vaglio dei carabinieri.



E.B.