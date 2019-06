Piana



"Dipendenti comunali sempre sotto esame"

sabato, 15 giugno 2019, 15:50

"Ancora non si sono spente le sirene delle ultime elezioni amministrative, che già il canto dell'usignolo echeggiam Nessuno di noi sapeva che la segreteria del sindaco Menesini fosse così partecipe con i cittadini con un servizio di collegamento con il cittadino che copre 24 ore al giorno". Questo è quanto rileva Giovanni Marchi ex consigliere comunale appartenente alla lista civica Svolta Comune che si è presentata alle recenti elezioni amministrative.

"Per giustificare il suo gabinetto quasi ministeriale e i soldi che vengono spesi per il suo staff, dire che il primo filtro (front-office) per una decente informazione all'utente è la sua segreteria è sicuramente deleterio, come forviante è cercare di far credere alla cittadinanza che la segreteria è aperta H 24. Le costatazioni effettuate dal sindaco, non solo sono informazioni inesatte, e non autentiche, ma anche nocive a quei dipendenti che si trovano all'entrata del municipio e danno informazioni soddisfacenti, anzi a volte accompagnando anche l'utente nell'ufficio richiesto - continua Marchi – ma anche a tutti qui lavoratori che si trovano all'interno dell'URP, i quali pur non avendo lo stesso peso della segreteria del sindaco, sono in perenne sofferenza a causa della carenza del personale assegnato. L'organizzazione interna del personale ha delle carenze croniche, che un'amministrazione lungimirante non dovrebbe far ricadere sui singoli operatori e sugli stessi utenti".

"Per lavorare bene - conclude Marchi -, per ottenere risultati ottimi e non soddisfacenti è necessaria la motivazione del dipendente, è necessario un ambiente lavorativo idoneo, ed è essenziale la considerazione del lavoratore, farlo sentire a suo agio, e partecipe delle decisioni che si andranno ad intraprendere, un dipendente non ha solo bisogno di incentivi economici, ma anche morali e psicologici per ben lavorare. In pratica Menesini e la sua amministrazione,sono bravi a far sentire il fiato addosso a molti dipendenti dell'ente, facendoli sentire sempre sotto esame e con una corda stretta attorno al collo".