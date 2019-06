Piana : montecarlo



Domenica donatori Fratres in festa a Montecarlo

venerdì, 7 giugno 2019, 14:51

La prossima domenica 9 giugno, per le vie dell’antico borgo medievale di Montecarlo, si terrà l'annuale Festa del Donatore, organizzata del Gruppo Fratres Montecarlo. La giornata è un importante punto di incontro per tutti i donatori montecarlesi, per gli altri gruppi Fratres delle zone limitrofe e le autorità locali.

Le attività iniziano alle 9.00, presso l'Istituto Pellegrini Carmignani in Via Roma, con l'annuale resoconto delle attività svolte dal Gruppo, come ad esempio lo stanziamento di 5000 € a favore dell'Arciconfraternita della Misericordia di Montecarlo per l'acquisto di un nuovo pulmino attrezzato al trasporto di persone diversamente abili, così come i 2000 € destinati all'associazione AGBALT e dei risultati raggiunti nel corso dei 2018 da parte del Gruppo dal punto di vista dei nuovi donatori e delle donazioni. Seguirà quindi la premiazione dei nuovi donatori, che nel corso dell'anno passato si sono uniti al Gruppo nonché la premiazione di coloro che hanno raggiunto traguardi importanti come la medaglia d'argento per il raggiungimento delle 10 donazioni, la medaglia d'oro al raggiungimento delle 25 donazioni, e infine la croce al merito al raggiungimento delle 50 donazioni.

Alle 10.30, accompagnati dalla filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo, partirà il corteo per le vie del borgo per la deposizione della corona di fiori al monumento del Gruppo e a quello dei caduti nella Grande Guerra. Alle 11.00 tutti i partecipanti si uniranno alla celebrazione della Santa Messa del donatore all’interno della chiesa. Al termine, per la prima volta, si terrà un lancio di palloncini a forma di cuore dal centro del paese per sensibilizzare alla donazione tutta la cittadinanza.

La giornata si concluderà con l'annuale pranzo sociale presso l'agriturismo "Il Poggio".