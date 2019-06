Piana



Festa grande in comune, ecco tutti gli stipendi dello staff di Menesini

lunedì, 10 giugno 2019, 16:27

Il Movimento 5 Stelle Capannori tramite il proprio consigliere comunale Simone Lunardi porta a conoscenza della cittadinanza, nell'inizio del secondo mandato Menesini, di come sia iniziata la remunerazione dei collaboratori dello staff del sindaco: Per i prossimi 7 mesi le 8 persone dello staff, assunte direttamente su indicazione di Luca Menesini, costeranno ai cittadini 243.000 euro, che in un anno fanno 416.000 euro. E' finita la campagna elettorale, ma le buone pratiche, come sempre non si fanno attendere. Siccome non veniamo mai creduti per quanto diciamo, ecco l'estratto dal documento.

A decorrere dal 1 giugno 2019 il capo di Gabinetto del comune di Capannori percepirà 58 mila 555 euro, i tre specialisti amministrativi contabili 20 mila 594 e gli altri due 20 mila 028. Lo specialista addetto stampa 27 mila 876 euro mentre il responsabile dell'ufficio stampa, udite udite, 58 mila 555 euro. I due esperti amministrativi contabili guadagneranno ciascuno 18 mila 500 euro. Il tutto, sostiene il consigliere pentastellato, per i sette mesi restanti fino al 31 dicembre 2019.

Se i dati corrispondono al vero ci sarebbe, effettivamente, di che meravigliarsi. La parola al sindaco e al suo ufficio stampa.