Fibra, ritardi insostenibili: "Pronti a fare fronte comune con la maggioranza per sbloccare la situazione"

lunedì, 17 giugno 2019, 21:04

Un comunicato di La Porcari che vogliamo in merito alla questione della mancata attivazione della fibra ottica sul territorio del Comune di Porcari: "Il nostro paese, polo industriale di valenza nazionale ed internazionale, si trova per assurdo ad essere quello in Provincia di Lucca con le peggiori connessioni alla rete Internet. Una situazione ormai non più tollerabile":

"I ritardi relativamente all'attivazione della fibra sul territorio comunale di Porcari sono ormai insostenibili. È impensabile, infatti, che il nostro paese, polo industriale di rilevanza nazionale ed internazionale, continui a non essere dotato, a differenza di molti altri comuni, di connessioni internet ad alta velocità ed infatti sono sempre più numerosi i cittadini, i professionisti, gli imprenditori del territorio che ci contattano chiedendo notizie al riguardo. Tante le promesse e gli annunci che si sono succeduti in questi anni, ogni volta disattesi. Ora basta. Si apra subito un tavolo tecnico-politico al fine di sbloccare questa impasse. Noi siamo pronti a dare il nostro supporto ed a fare fronte comune con il gruppo di maggioranza."

Questa l'apertura del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo" alla maggioranza che amministra il comune di Porcari relativamente alla questione “fibra”.

“Riteniamo che un fronte comune e compatto possa essere utile e certamente più incisivo – spiegano i consiglieri comunali Riccardo Giannoni, Massimo Della Nina, Barbara Pisani e Chiara Favilla – per difendere gli interessi della comunità nelle varie sedi competenti e poter veder finalmente risolta questa querelle. Non è più tollerabile il rimbalzarsi di responsabilità tra le varie parti in causa, la cui unica vittima è il nostro paese. Siamo per questo disponibili fin da subito – concludono i consiglieri – alla costituzione di un tavolo di lavoro formato da maggioranza, minoranza e tecnici dell’Ente, dove, analizzate le carte, si possa individuare tutti insieme la strada migliore per giungere alla tanto sospirata ed attesa conclusione.”