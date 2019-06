Piana



Flava School Toscana, ad Altopascio la consegna dei diplomi finali

martedì, 18 giugno 2019, 17:50

Domenica si è concluso l'anno accademico 2018/2019 per gli alunni del corso di urban dance organizzato da "Just Believe Dance Studio" di Claudia Riccomi, insieme a "Flava School Toscana".



I ragazzi hanno iniziato il corso di approfondimento professionale di urban dance presso la sede di "Just Believe Dance Studio" nel novembre del 2018. Percorso che si è concluso questa domenica, 16 giugno, con la consegna dei diplomi agli studenti più meritevoli.



Grazie alla collaborazione con "Flava School Toscana", Claudia Riccomi a potuto offrire ai suoi alunni una serie di workshop tenuti da alcuni tra i maggiori esponenti della danza urban, breankin e hip hop del panorama nazionale e internazionale. Lei stessa aveva partecipato ad uno dei corsi di approfondimento professionale di Flava School nella stagione 2014/15, e perciò ha deciso di offrire le stesse possibilità agli alunni della sua scuola di danza. Flava permette infatti di confrontarsi con ballerini riconosciuti a livello nazionale e internazionale, come:



- Betty Style: una delle ballerine hip hop più conosciute in Italia, e anche una coreografa, giudice, attrice, modella di tatuaggi in Italia e in tutto il mondo.

- Bboy Kacyo: uno dei aggiori esponenti del breakin italiano e internazionale, e vincitore anche della Red Bull BC One Italy nel 2010 e nel 2014, oltre ad tantissime altre competizioni.

- Telemare: appassionato dancer, anche lui tra i top della urban dance in Italia

- Mary J, tre le migliori insegnanti e coreografe d'Italia, che vanta partecipazioni anche in video musicali di grande successo.

- Little Phil: uno dei più grandi talenti dell'hip hop moderno a livello mondiale, coreografo per Craig David, Justin Timberlake e Mariah Carey.

- Xtox: un altro dei massimi esponenti della urban dance in Italia.



La risposta è stata entusiastica, moltissimi hanno aderito, e tutti hanno concluso il percorso accademico con grande successo, ed hanno ricevuto l'attestato di partecipazione per la stagione 2017/18. La Riccomi, data l'ottima risposta degli allievi, ha già in programma di portare il corso di Flava School nella sua scuola anche il prossimo anno.



"Quest'ultimo weekend con i ragazzi toscani è stato entusiasmante, e di crescita anche per noi – ha dichiarato Xtox, uno dei tutor storici Flava – ho visto tanta voglia di proseguire nel percorso di formazione e la cosa mi ha reso molto felice, questa è la strada giusta, nella danza non si smette mai di studiare, si finisce un esame e ci si prepara subito al prossimo".



Cos'è Flava Dance Movement

L'hip hop e l'urban dance già da anni avevano un grande seguito tra i ballerini italiani, che faticavano però a trovare punti di riferimento, scuole, corsi, che gli permettessero di continuare il percorso di crescita. Perchè nella danza non si smette mai di imparare. Flava School nasce proprio per venire incontro a questa domanda, per permettere agli appassionati di diventare professionisti, e alle scuole di avere tra i propri insegnanti i migliori ballerini e coreografi del panorama internazionale.





Per maggiori info e iscrizioni per il prossimo anno accademico contattare Claudia Riccomi attraverso la pagina Facebook: https://www.facebook.com/justbelievedancestudioasd/