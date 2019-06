Fondo anticrisi: contributi per 103 disoccupati e over65 pensionati

Altri articoli in Piana

sabato, 1 giugno 2019, 19:31

A distanza di nemmeno una settimana dalle elezioni la voce del neo consigliere comunale della Lega, che vanta il primato di preferenze ottenute tra i candidati del centrodestra, comincia a farsi sentire

sabato, 1 giugno 2019, 16:24

Una bella giornata di sport e solidarietà al Teatro comunale "G. Puccini" di Altopascio, con l'atleta Andrea Lanfri e gli studenti della scuola media "Ungaretti"

sabato, 1 giugno 2019, 16:17

“Ecco il perché dei 6 mila voti dispersi tra europee e comunali”. Così il candidato del centrodestra, uscito sconfitto dalla corsa alla poltrona di sindaco, ha aperto la conferenza stampa di questa mattina

sabato, 1 giugno 2019, 14:32

La Lega, per voce dei consiglieri Fagni e Marconi, oltre che del commissario provinciale Recaldin, commenta così i recenti fatti di Altopascio

sabato, 1 giugno 2019, 12:59

Luca Bianucci, che dal 1998 opera in Brasile come Missionario laico per conto della Chiesa di Lucca, era già stato ricevuto in comune con tutti gli onori dal sindaco Leonardo Fornaciari nel gennaio 2018. Stamani, invece, accompagnato dal sacerdote porcarese Don Leonardo della Nina, a fare visita al primo cittadino...

sabato, 1 giugno 2019, 12:54

L’attacco è del gruppo consiliare Insieme per Altopascio che in passato si è sgolato ad avvertire come l’operazione fontanello, realizzata in quel modo e in quel posto, fosse poco funzionale ma anche non sostenibile sotto il profilo normativo