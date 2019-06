Piana



Giugno Porcarese: arriva "L'Intervista al cervello Show" di Fabrizio Diolaiuti e Dino Mancino

giovedì, 6 giugno 2019, 13:09

Tutto pronto, anzi prontissimo per un altro grande appuntamento sul palco del Giugno Porcarese: uno spettacolo che promette tante risate e buona musica!

Sarà un divertente volo all’interno dei nostri neuroni con canzoni e riflessioni, quello che metteranno in scena domani sera a partire dalle 21.30 e sempre ad ingresso gratuito, Fabrizio Diolaiuti e Dino Mancino.

Lo spettacolo è tratto dal libro “Intervista al Cervello” (Sperling & Kupfer) scritto dal professore Ubaldo Bonuccelli, ordinario di neurologia all’università di Pisa e da Fabrizio Diolaiuti, giornalista ed uomo di spettacolo. La performance è uno spettacolo vero e proprio con tanto di personaggi, gag e riferimenti tratti da autentici fascicoli medici. In più ci sono quattro canzoni originali fra cui “La Canzone del Cervello”.

Fabrizio Diolaiuti, accompagnato in questo viaggio dal musicista Dino Mancino (pianista di Giorgio Panariello), ci condurrà con la sua consueta verve ed ironia, per un’ora ed mezzo circa, dentro gli intricati meandri del nostro principale organo, per capire come funziona il cervello, come potenziarlo e come mantenerlo efficiente.