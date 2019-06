Piana : porcari



Giugno Porcarese, giovedì il concerto dell’orchestra giovanile E. Pea

martedì, 4 giugno 2019, 14:33

Dopo la “domenica di fuoco” in tutti i sensi, sia per sole che per record di presenze ( Il Villaggio del Bambino, 2 giugno) approda sul palco del Giugno Porcarese, domani mercoledì 5 Giugno alle ore 21, il concerto dell’orchestra giovanile Enrico Pea di Porcari che si esibirà per ricordare la grande occasione del 30° anniversario del Corso ad Indirizzo Musicale della scuola Sec. di I grado E.Pea di Porcari.

L’Orchestra giovanile è la realtà più significativa poiché composta da allievi dei corsi ad Indirizzo musicale (clarinetto, violino, violoncello e pianoforte) e da alcuni ex allievi. Il suo repertorio spazia dalla musica classica, al jazz, alla musica da film con arrangiamenti composti appositamente dal Prof. F. Desideri.

Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, il concerto rigorosamente ad ingresso gratuito, si rivolge a tutti i cittadini di Porcari e non solo, promettendo di regalare una manciata di ore di buona musica grazie alla maestria dei componenti dell’organico strumentale.

L’Orchestra si è esibita negli anni in concerti, effettuando mini tournèe in Germania, Francia e Belgio, grazie anche al sostegno e alla collaborazione del Comune di Porcari e di aziende del territorio. Ha partecipato a Rassegne e Concorsi musicali nazionali, tra i più rappresentativi ricordiamo: (2014) 3° premio Orchestra e Menzione speciale per arrangiamenti e composizioni al Concorso Nazionale Indicibili Incanti. (2015) - 1° premio assoluto Ensamble orchestrale, 2° premio Orchestra grande al Concorso Nazionale E.Zangarelli di Città di Castello. (2016) - 1° premio Grande Orchestra, 1° Premio Piccola Orchestra al Concorso Internazionale Alpi Marittime città di Busca. (2019) - 1° premio Orchestra e 1° premio Ensamble al Concorso E.Zangarelli di Città di Castello.