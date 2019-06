Piana



Giugno Porcarese, serata "clou" con Vito Mancuso

martedì, 11 giugno 2019, 11:42

Grande attesa per il quarto appuntamento del Giugno Porcarese con la presenza confermata nelle ultime ore del nuovo Vescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti, che coglierà l’occasione di porgere i suoi saluti alla cittadinanza. Venerdì 14 giugno alle ore 21.30 salirà sul palco l’ospite d’eccezione Vito Mancuso, che insieme a Padre Pierluigi Pennacchi - Superiore Delegato Italia Romania dell’Istituto Cavanis e Claudio Rovai - ex studente e assiduo conoscitore di Porcari, percorrerà la storia dell’Istituto Cavanis, il suo valore ed il suo operato sul territorio di Porcari e provincia nell’ultimo secolo.

L’occasione si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti che il Comune di Porcari ha in programma per le celebrazioni del centenario dell’arrivo dei Padri Cavanis a Porcari e costituisce un primo appuntamento di riflessione con illustri teologi e storici di rilevanza nazionale.

Come recita il titolo dell’evento, il Professore Vito Mancuso incentrerà la sua riflessione sull’importanza che gli Istituti religiosi hanno avuto nella formazione della classe sociale e dirigenziale in epoche passate e su come ad oggi tale carenza si rifletta sulla situazione italiana.

Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, questo quarto appuntamento del Giugno Porcarese ad ingresso gratuito, si rivolge a tutti i cittadini di Porcari e non solo, promettendo di regalare un salotto che farà invidia alle più conosciute trasmissioni televisive in onda.