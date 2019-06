Piana



Gli Allievi Elite del Tau vincono la Coppa Toscana 2019

giovedì, 20 giugno 2019, 12:49

Grande prova per gli Allievi Elite 2002 del Tau Calcio Altopascio che vincono la Coppa Toscana, superando per 6 a 3 la Sestese al CFT "Bozzi" di Firenze.

Dopo 8 minuti di gioco prevalentemente a centrocampo, la situazione si sblocca improvvisamente: Gaddini, al primo tentativo personale, riceve palla, la controlla, la rimpalla e la insacca. La Sestese si rende pericolosa in più occasioni, gira a ritmo elevato, ma non trova sbocchi. In avvio di secondo tempo arriva subito il pari della Sestese, grazie al calcio di rigore concesso per fallo di Egger su Fioravanti. Dopo 11 minuti dalla ripresa il Tau torna nuovamente in vantaggio con Amato. Al 15' arriva il 3-1 con Gaddini su assist di Magini; passa un minuto e il Tau passa sul 4 a 1 con Sauro. Muccioli commette fallo di mano e la Sestese ottiene il secondo calcio di rigore, con Fioravanti che porta la squadra sul 4 a 2. Subito dopo è nuovamente Fioravanti a piazzare un bel gol e ad accorciare le distanze. Al 28' si invola Menconi, che sorprende Tortelli sul primo palo: 5-3 per la squadra di mister Giuli. Raddoppio di Menconi che firma anche il sesto gol, consacrando definitivamente la vittoria del gruppo, che si aggiudica la Coppa Toscana come coronamento di una stagione eccellente.

SESTESE: Tortelli, Bencini, Comelli, Drovandi, Romeo, Grazzini, Gambini, Patti, Fioravanti, Paggetti, Bandinelli. A disp.: Berni, Pacini, Giustarini, Sitzia, Bonifazi, Tognelli, Frasnhi, Gjana, Ermini. All.: Antonino Citrano.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Donati, Fanani, Muccioli, Rinaldi, Gori, Egger, Magini G., Sauro, Amato, Magini L., Gaddini. A disp.: Di Biagio, Pini, Bellucci, Filieri, Iannello, Tartarini, Menconi, Silvano, Amorusi. All.: Simone Giuli.

ARBITRO: Leonardo Buchignani di Livorno.