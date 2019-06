Grande successo per la prima edizione del Magione Beer Art Festival

Altri articoli in Piana

lunedì, 24 giugno 2019, 16:46

Si conclude nel migliore dei modi la stagione per i Giovanissimi B (classe 2005) del Tau Calcio Altopascio. Gli amaranto hanno infatti conquistato la Supercoppa Campionando superando, nella finale disputatasi nella prestigiosa sede dello stadio Armando Picchi di Livorno, lo Sporting Arno per 4-2

lunedì, 24 giugno 2019, 16:03

Nelle prossime settimane avranno infatti inizio i lavori per la completa sostituzione della condotta idrica in via Firenze, con gli obiettivi di migliorare il servizio per una parte consistente della popolazione e di eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete obiettivamente datato e, per questo, soggetto a...

domenica, 23 giugno 2019, 12:23

Il thriller sarà il tema protagonista della serata che si terrà, venerdì 28 giugno dalle ore 21, presso il salotto artistico letterario a Villa Le Sughere località Conti 15 a Marginone di Altopascio. L’appuntamento con conversazione con l’autore è occasione per la presentazione dell’ultimo thriller di Carlo Legaluppi “La nuova inquisizione.

domenica, 23 giugno 2019, 10:55

Gli appuntamenti di oggi: pranzo a tema 'Birra e cucina Toscana', la realizzazione del 'Fumetto di Altopascio' che verrà battuto all'asta e il ricavato andrà alla Misericordia di Altopascio e la finale di Vignette sul Ring

sabato, 22 giugno 2019, 20:22

Ieri, 21 giugno, si è tenuta una importante assemblea per la storia del Comitato contro gli assi viari. Dopo 18 anni di attività il comitato è stato rinnovato, con un nuovo statuto e nuovi organi direttivi

sabato, 22 giugno 2019, 15:21

Brutta avventura questa mattina, intorno alle 9.15, per un 64enne in via San Ginese, a Capannori, proprio all'incrocio con via Colombaia. L'uomo si sarebbe ribaltato col trattore e sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo salvandosi per miracolo grazie ad un pozzetto