Piana : altopascio



Grandi novità alla scuola Calcio Inter, open day per scoprirle tutte

giovedì, 13 giugno 2019, 15:13

Una nuova struttura più confortevole e funzionale e un nuovo staff tecnico, uniti alla passione, alla competenza e all’entusiasmo di sempre. Sono moltissime le novità in casa Scuola Calcio Inter, la realtà della galassia Tau calcio rivolta ai bambini e alle bambine nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, in vista della stagione sportiva 2019-2020. E proprio per poter presentare al meglio tutte queste novità, la Scuola Calcio Inter organizza, per tutto il mese di giugno, degli open day per far conoscere una delle realtà di calcio giovanile più importanti a livello regionale e per scoprire i metodi di allenamento degli istruttori formati dagli specialisti dell'Inter Fc.

Il primo appuntamento è per sabato 15, dalle 11 alle 12.30, cui seguiranno le giornate di sabato 22 e 29 giugno.

La prima novità riguarda lo staff tecnico. L’incarico di referente della Scuola Calcio Inter sarà ricoperto dall’ex centrocampista della Lucchese Marco Napolioni che ormai da lungo tempo collabora con la società amaranto. Accanto a Napolioni ci sarà anche Massimiliano Pisciotta, anche lui ex centrocampista con una lunga carriera in serie C (Palermo, Acireale, Avellino, Lodigiani, Cisco Roma, Manfredonia, Pescara), e Massimo Barsotti, uno degli allenatori di punta del Tau Calcio Altopascio. Spetterà a loro coordinare il team di istruttori che si occuperà di seguire i ragazzi delle varie annate.

La seconda novità riguarda invece la struttura: la Scuola Calcio Inter si è infatti trasferita al circolo El Niño in via dei Gianni alla Santissima Annunziata (dietro la chiesa). Una struttura all'avanguardia e dotata di tutti i comfort per offrire a ragazzi e famiglie un'esperienza ancora migliore.

Per scoprire i programmi, conoscere gli istruttori, passare una mattinata di calcio e divertimento, la Scuola Calcio Inter apre le proprie porte sabato 15, 22 e 29 giugno, dalle 11 alle 12.30. Nell’occasione sarà possibile partecipare a una seduta di allenamento completamente gratuita, dedicata a tutti i ragazzi desiderosi di entrare a far parte della galassia Tau Calcio.

La partecipazione è subordinata alla consegna di una copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Per informazioni: 0583.216051; 339.5419261; scuolacalciointer@taucalcioaltopascio.it