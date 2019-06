Grave dopo incidente sulla A11

Altri articoli in Piana

giovedì, 27 giugno 2019, 11:52

Ad annunciarlo Massimo Braccini, coordinatore nazionale del Gruppo Snaitech, e Mauro Rossi, segretario provinciale Fiom di Lucca

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:49

Cambiano le modalità per la gestione dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale di Altopascio. La nuova disposizione è stata resa nota oggi con la pubblicazione di un'ordinanza da parte dell'amministrazione comunale

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:20

Prosegue la campagna di rafforzamento del Tau calcio Altopascio in vista della prossima stagione che vedrà la formazione amaranto impegnata nel campionato di Eccellenza a seguito della fusione con il Vorno. Dopo il primo tris di arrivi annunciato la scorsa settimana, ecco altri tre colpi per la società del presidente...

mercoledì, 26 giugno 2019, 13:34

L'iniziativa è rivolta ai volontari che vogliono accompagnare con la carrozzella inclusiva persone con disabilità su sentieri collinari e monatni

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:59

Venerdì 28 giugno, alle ore 21.15, al Museo Athena di Capannori è in programma la conferenza 'L'idea del fiume nell'antichità' che sarà tenuta da Mauro Lazzaroni, presidente del GAC (Gruppo Archeologico Capannorese)

martedì, 25 giugno 2019, 15:31

Ilaria Quilici (Lega Toscana) interviene in merito all'articolo in cui il nuovo assessore ai lavori pubblici Davide del Carlo parla della conclusione dei lavori della pista ciclabile della via Francigena per il collegamento tra Lucca e Capannori