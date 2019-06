Piana : capannori



“Grazie Capannori”: Menesini fa un 'pasta-party' per ringraziare i cittadini per la conferma a sindaco

giovedì, 6 giugno 2019, 15:44

“Grazie Capannori”: questo il titolo della festa che si terrà domani (venerdì 7), dalle 20, in piazza Aldo Moro davanti al municipio, pensata dal sindaco Luca Menesini per ringraziare i cittadini di Capannori che con il voto del 26 maggio scorso lo hanno confermato sindaco con una vittoria netta e al primo turno (56.65 per cento dei voti).

Per festeggiare tutti insieme, il comitato di Menesini ha organizzato un “Pasta-party”, ovvero una pastasciutta in piazza con a seguire una torta e un brindisi.

Per rendere la serata piacevole e una vera e propria festa, i partecipanti potranno godere della buona musica di “Manolo Strimpelli Nait Orkestra”.

La serata è gratuita e non servono prenotazioni.