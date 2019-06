Piana



Il comune di Montecarlo punta sull’offerta culturale dell’estate

martedì, 11 giugno 2019, 12:58

L’assessorato alla cultura presenta le date del cartellone estivo Montecarlo, Sere d’Estate 2019, 20 appuntamenti serali che accompagneranno i graditissimi spettatori attraverso tutta l’estate per giungere al finale d’eccellenza con la tradizionale “Festa del Vino”: musica, cinema, spettacoli, concerti, jazz&wine nella stupenda cornice del chiostro del palazzo Pellegrini – Carmignani, Via Roma n. 3 – centro storico.

Taglio del nastro venerdì 14 giugno con l’avvio della rassegna Serate in...Chiostro, che quest’anno giunge alla 4^ edizione, realizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Il Palcoscenico di Roma, la Filarmonica G. Puccini e l’Associazione Cines di Montecarlo, per la Direzione Artistica di Roberto Bencivenga. Visto il grande successo di pubblico riscosso nelle passate edizioni, il programma di quest’anno si compone di ben 14 eventi che spaziano dal teatro di prosa, alla musica con un ampio spazio dedicato al cinema.

Si comincia venerdì 14 giugno con i due atti unici di Luigi Pirandello “La Giara” e “La Patente”, per la regia di Roberto Bencivenga.

Si prosegue domenica 16 giugno con “Il Barbiere di Siviglia”, la celebre commedia di Beaumarchais arricchita dalle musiche di Rossini, in un divertentissimo “quasi musical” per l’adattamento di Roberto Bencivenga.

Venerdì 21 giugno il primo degli otto film in cartellone tutti dedicati a vari generi di spettacolo: il comicissimo “Rumori fuori scena” di P. Bogdanovich, tratto dalla celebre commedia di M. Frayn.

Domenica 30 giugno serata di grande musica con Laura De Luca, flautista e vocalist di De Andrè, ed il suo Quartetto ne “I poeti dell’amore perduto…Tenco, De Andrè e gli altri”.

Ancora cinema venerdì 5 luglio con il film di M. Bolognini “Ci troviamo in galleria”, dedicato al mondo del varietà e dell’avanspettacolo.

Venerdì 12 luglio la Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, diretta dal M° Gabriele Micheli, si cimenterà in un bellissimo “Concerto d’estate”.

Venerdì 19 luglio la musica è protagonista nel film “Goodbye Mr. Holland” di S. Herek, con Richard Dreyfuss.

Teatro e musica si fondono venerdì 26 luglio in “Racconti Teatrali in Musica”, uno spettacolo di Roberto Bencivenga, tratto dall’omonimo libro di monologhi, per il quale la compositrice montecarlese Silvia Marchetti ha appositamente composto delle musiche di scena che verranno eseguite dal vivo da un trio di musicisti.

Sabato 27 luglio “Callas forever”, l’ultimo film di Franco Zeffirelli, ci riporterà alla memoria la figura della grande Maria Callas.

Grande musica di Puccini, Mascagni, Catalani ed altri compositori toscani il 3 agosto in “Toscana: terra di musicisti e di poeti”, con la partecipazione del soprano Maria Cioppi e della pianista Silvia Mannari, accompagnate dalle poesie di autori toscani interpretate da Roberto Bencivenga.

Quattro film concludono la Rassegna il 9 agosto (“Celluloide” di Carlo Lizzani), il 17 agosto (“Canone inverso” di Ricky Tognazzi), il 23 agosto(“Splendor” di Ettore Scola) ed il 24 agosto (“Stradivari” di Giacomo Battiato).

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,30 e saranno ad ingresso gratuito.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo tel. 0583-229725.

Email culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it