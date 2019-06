Il gruppo di calcio camminato della Polisportiva Capannori al torneo nazionale di Pesaro

Altri articoli in Piana

venerdì, 14 giugno 2019, 10:51

Al via Sabato 15 giugno a La Salana, ostello sulla via Francigena a Capannori con Guascone Teatro che presenta “Amerikaos”

venerdì, 14 giugno 2019, 10:12

Ai cinque "Cavalieri della Magione del Tau" si uniranno gli ospiti che hanno partecipato alla performance questo inverno e tre nuovi artisti

giovedì, 13 giugno 2019, 16:25

Servizio navetta gratuito attivo anche nel periodo estivo, a scuole chiuse. Confermata anche per quest'anno la decisione dell'amministrazione D'Ambrosio di lasciare in funzione il servizio per giugno, luglio e agosto, per le tratte Marginone-Spianate-Altopascio e Badia Pozzeveri-Altopascio

giovedì, 13 giugno 2019, 16:00

L'incidente avvenuto l'altra sera al semaforo dell'Osteria aumenta la nostra consapevolezza che l'Amministrazione ha sempre sottovalutato la pericolosità dell'incrocio. Fratelli d'Italia di Capannori aveva già espresso seri dubbi sui provvedimenti in atto a ridosso delle elezioni

giovedì, 13 giugno 2019, 15:13

Una nuova struttura più confortevole e funzionale e un nuovo staff tecnico, uniti alla passione, alla competenza e all’entusiasmo di sempre. Sono moltissime le novità in casa Scuola Calcio Inter, la realtà della galassia Tau calcio rivolta ai bambini e alle bambine nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014,...

giovedì, 13 giugno 2019, 11:03

Classe 1998, uscito dal settore giovanile del Nuovo Basket Altopascio, Ghiaré all'inizio della scorsa stagione era rimasto senza squadra per poi arrivare in corsa e cambiare radicalmente le sorti dell'annata biancorossa – che era iniziata con sette sconfitte consecutive – fino alla prima storica conquista dei playoff