Il Rotary Montecarlo Piana di Lucca conferisce il Paul Harris a Beatrice Venezi

mercoledì, 19 giugno 2019, 11:59

Venerdì 21 giugno nuovo appuntamento del Giugno Porcarese con “Mi fai sganasciá” - Il barzellettiere di Lucca alle ore 21.30. Sul palco di Piazza Felice Orsi torna in un’unica tappa la competizione a cura di Anffas e Noi TV che incorona il miglior barzellettiere della provincia di Lucca del 2019

martedì, 18 giugno 2019, 17:50

Domenica si è concluso l'anno accademico 2018/2019 per gli alunni del corso di urban dance organizzato da "Just Believe Dance Studio" di Claudia Riccomi, insieme a "Flava School Toscana"

martedì, 18 giugno 2019, 15:27

"Il primo consiglio comunale è stato caratterizzato da una vicenda atipica, ingiustificata ed allarmante". Lo scrivono i gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle del comune di Capannori

martedì, 18 giugno 2019, 15:13

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Altopascio la manifestazione d'interesse, a cui possono partecipare i proprietari (comprese agenzie immobiliari) di immobili presenti sul territorio comunale, per cercare nuove case da destinare all'edilizia residenziale pubblica, così da accrescere l'offerta e dare una risposta certa ai cittadini e alle...

lunedì, 17 giugno 2019, 21:04

Un comunicato di La Porcari che vogliamo in merito alla questione della mancata attivazione della fibra ottica sul territorio del Comune di Porcari: "Il nostro paese, polo industriale di valenza nazionale ed internazionale, si trova per assurdo ad essere quello in Provincia di Lucca con le peggiori connessioni alla rete Internet.

lunedì, 17 giugno 2019, 20:24

Lo gestirà l'associazione La Luna Onlus, insieme all'amministrazione comunale, e sarà l'unico sportello attivo nella Piana insieme a quello di Lucca