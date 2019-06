Il sindaco di Porcari invita i suoi concittadini alla proiezione di "80 anni dopo"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:13

Un'occasione per star bene, per fare attività fisica all'aria aperta ma anche per socializzare, conoscere nuove persone e vivere il paese in modo diverso

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:10

Promosso da Fondazione Gualtiero Marchesi, in collaborazione con Fondazione Campus, Fondazione Palazzo Boccella, Scuola Made e il supporto tecnico dell’agenzia Bk1

martedì, 11 giugno 2019, 20:37

Critico intervento del consigliere comunale della Lega di Altopascio Francesco Fagni sul mercatino domenicale saltato per l'intervento dei vigili urbani

martedì, 11 giugno 2019, 12:58

L’assessorato alla cultura presenta le date del cartellone estivo Montecarlo, Sere d’Estate 2019, 20 appuntamenti serali che accompagneranno i graditissimi spettatori attraverso tutta l’estate per giungere al finale d’eccellenza con la tradizionale “Festa del Vino”

martedì, 11 giugno 2019, 11:42

Grande attesa per il quarto appuntamento del Giugno Porcarese con la presenza confermata nelle ultime ore del nuovo Vescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti, che coglierà l’occasione di porgere i suoi saluti alla cittadinanza

martedì, 11 giugno 2019, 11:02

11 ragazzi, 11 atleti e un'unica passione. l'8 giugno si è svolto al Nelson Mandela Forum a Firenze il Firenze Open 2019, gara di Brazilian Jiu Jitsu