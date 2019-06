Piana



Incendi boschivi, controlli notturni sulla Torretta di Porcari

venerdì, 28 giugno 2019, 11:42

L’ondata di caldo di questi giorni ha di fatto anticipato l’entrata in vigore dell’ordinanza regionale che vieta tassativamente di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti) e di accendere fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate.

A Porcari si tiene d’occhio soprattutto la zona della Torretta, che si trova a ridosso del centro abitato. Qui, in modo particolare, l’amministrazione invita tutti a prestare la massima attenzione per evitare che un piccolo fuoco si possa propagare e trasformarsi in un incendio.

Con questo obiettivo è appena scattato l’apposito piano di prevenzione attivato dall’Ufficio di Protezione Civile e affidato alla Croce Verde di Porcari. Uomini e mezzi dell’associazione saranno impegnati tutte le sere, ad eccezione delle giornate di sabato e domenica, in una serie di sopralluoghi notturni in tutta l’area, monitorando così ogni possibile emergenza.

“Si tratta di un servizio di grande importanza - fa notare l’assessore Franco Fanucchi - perché ci consente di tenere costantemente sotto controllo una delle zone più a rischio del paese sotto il profilo degli incendi boschivi. Confido anche nel buon senso di tutti - conclude - per evitare qualsiasi gesto improvvido e pericoloso per il nostro patrimonio boschivo o addirittura per la salute pubblica”.

La Croce Verde di Porcari sta anche definendo gli ultimi preparativi per il tradizionale appuntamento con la Cena sotto le Stelle, in programma sabato 29 giugno in piazza Orsi. Si tratta di un grande happening popolare - lo scorso anno furono oltre 600 i partecipanti - fondamentale per la raccolta fondi a sostegno delle tante attività sociali svolte dall’associazione.

Nei prossimi giorni sono attese temperature con valori sopra la media, per questo già dal 24 giugno, e fino al 31 agosto, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti). È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi.

Il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi è stato anticipato di una settimana perché le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra dei valori medi almeno fino alla fine del mese di giugno.

Nel prossimo fine settimana durante il quale sarà ancora possibile effettuare gli abbruciamenti di residui vegetali si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della normativa e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere in sanzioni.

Le norme prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni: - limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili; - operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli; - osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento delle braci.

Per maggiori informazioni: http://www.regione.toscana.it/speciali/aib-antincendi-boschivi