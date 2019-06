Piana



Incidente nella notte sulla A11: quattro feriti

sabato, 22 giugno 2019, 09:00

Tre veicoli cappottati e quattro feriti. È il bilancio di un incidente che si è verificato nella notte sulla A11 dopo il casello di Altopascio, in direzione Firenze.



L'incidente è avvenuto verso le 2.50. In un primo momento è stato allertato il 118 di Empoli Pistoia, che ha inviato due ambulanze. Il 118 Alta Toscana ha poi inviato un'automedica. Due feriti sono stati portati all'ospedale San Luca in codice rosso da dinamica, altri due all'ospedale di Pistoia in codice giallo.



Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.



E.B.