Piana : capannori



Inizio turbolento per il Menesini-bis

sabato, 15 giugno 2019, 10:59

di eliseo biancalana

"Se il buongiorno si vede dal mattino ci aspetta una consigliatura impegnativa" ha sbottato il sindaco Luca Menesini, durante la seduta del primo consiglio comunale dopo la sua rielezione. La seduta ha eletto presidente del consiglio Gigliola Biagini (lista civica Luca Menesini Sindaco) ma è di fatto fallita l'elezione del vicepresidente, perché l'eletto Domenico Caruso (Lega) ha immediatamente dato le dimissioni in polemica con la maggioranza di centrosinistra. L'elezione del vicepresidente è quindi stata rimandata, non senza polemiche, alla prossima seduta.

La seduta è stata presieduta in apertura da Laura Lionetti (PD) in quanto "consigliera anziana", non certo per età ma perché l'eletta con più voti (sommando quelli della lista alle preferenze individuali) tra i consiglieri rimasti dopo le dimissioni di quelli nominati in giunta. Adempiuto, come previsto dalla legge, alla verifica della condizione degli eletti, il consiglio è passato all'elezione del presidente. È intervenuto per la maggioranza Gianni Campione (Luca Menesini Sindaco) che ha chiarito che per il centrosinistra c'era solo una candidata: Gigliola Biagini. "L'opposizione non si sente coinvolta" ha lamentato l'ex candidato sindaco del centrodestra Salvadore Bartolomei. "La sinistra è maestra per occupare i posti di responsabilità" ha accusato Domenico Caruso (Lega). Dati i rapporti di forza in consiglio, la Biagini è stata eletta agevolmente. Le minoranze hanno votato scheda bianca. "Sarò imparziale" ha garantito la neopresidente, ma sul significato di questa "imparzialità" ha avuto uno scambio di considerazioni con Caruso, che l'ha richiamata a essere garante dell'indipendenza del consiglio nei confronti del sindaco. "Sarò imparziale" ha replicato più volte l'eletta.

Si è quindi passati all'elezione del vicepresidente, carica che in genere viene assegnata all'opposizione. E qui è esplosa la bagarre, perché Guido Angelini (PD) ha chiesto alle opposizioni di proporre una rosa di candidati, mentre le minoranze hanno proposto un unico candidato, il leghista Bruno Zappia. "È il più votato all'interno della lista più votata (nell'opposizione ndr)" ha giustificato la scelta Bartolomei. "Visto che non ci sono le condizioni, la nostra decisione è quella di indicare un esponente della maggioranza" ha replicato Angelini. Il centrosinistra ha quindi proposto Laura Lionetti, scatenando le ire delle minoranze. "È veramente una presa in giro" ha lamentato Gaetano Spadaro (Lega). "È una vergogna" gli ha fatto eco Matteo Petrini (FdI). Matteo Scannerini (FI) ha accusato la maggioranza di violare una convenzione non scritta nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Caruso ha accusato il centrosinistra di "bulimia di potere". Le tensioni si sono estese dal consiglio al pubblico, con qualche scambio vivace tra gli spettatori che ha costretto la polizia municipale a richiamarli all'ordine.

"Chiediamo una rosa per favorire una convergenza" ha detto dal centrosinistra Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati). "Il resto dei capannoresi ha diritto di avere una rappresentanza in questo consiglio" ha affermato Bartolomei. "Noi dobbiamo essere garanti della vostra scelta" ha replicato dal centrosinistra Campione, suscitando la controreplica di Caruso: "Non abbiamo bisogno né di tutori, né di garanti". Bartolomei ha chiesto al sindaco di intervenire. "Io una cosa del genere non l'ho mai vista. È assolutamente vergognoso" ha tuonato il primo cittadino, stigmatizzando l'atteggiamento delle minoranze. Il sindaco ha proposto come mediazione che Leonetti e Zappia ritirassero le loro candidature e che fosse scelto un altro nome nelle minoranze. La maggioranza si è detta disponibile, ma le opposizioni hanno risposto negativamente. La polemica tra i consiglieri è proseguita ed è intervenuto anche Zappia: "Ci volete imporre tutto. Ai vostri giochi non ci sto. Questa è dittatura!".

Dopo una sospensione alla fine si è andati al voto. A sorpresa il centrosinistra ha votato per Caruso che è stato eletto con 14 voti, contro i 9 di Zappia. Immediatamente Caruso è intervenuto per annunciare le sue dimissioni. La presidente ha quindi rimandato a un successivo consiglio la votazione del vice, suscitando ancora l'opposizione di Caruso. "Mi piacerebbe fare il giuramento" ha sbottato il sindaco. "Quello che viene praticato qui è ostruzionismo: far sì che l'assemblea non lavori" ha accusato. Alla fine, tra i contrasti, la seduta è proseguita con il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta e delle linee di mandato. Tre le parole d'ordine indicate per il Menesini-bis: "vicinanza", "soluzioni" ed "equità".

Video Inizio turbolento per il Menesini-bis