Itinera Romanica+: al via il nuovo progetto transfrontaliero per la valorizzazione del patrimonio romanico

lunedì, 3 giugno 2019, 12:09

Due giornate intense a Vorno, Capannori per l’avvio del progetto “Itinera Romanica+ - Governance transfrontaliera degli Itinerari Romanici”. Mercoledì 29 maggio presso la suggestiva cornice della Tenuta dello Scompiglio ha avuto luogo l’evento di lancio ufficiale: una giornata dedicata alla presentazione al pubblico del progetto e dei suoi obiettivi, inclusi i tavoli di lavoro del pomeriggio, che hanno coinvolto attivamente i tanti partecipanti locali. Giovedì 30 presso l’ostello “Rio di Vorno” del Comune di Capannori è stata invece la volta della prima riunione del Comitato di Pilotaggio, che coinvolge 7 partner italiani e francesi provenienti da Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra). Finanziato dal Programma Interreg Italia – Francia Marittimo nella programmazione 2014-2020, il progetto è guidato dal Comune di Capannori in qualità di capofila, in collaborazione con i partner Timesis – Montepisano DMC, Comune di Lucca, Comune di Santa Giusta (Sardegna), Camera di Commercio Riviere di Liguria, Collettività di Corsica e Parco Naturale Regionale delle Prealpi Azzurre (PACA). L’obiettivo principale del progetto è valorizzare il patrimonio Romanico minore diffuso nelle cinque regioni quali pievi, monasteri ed eremi delle zone rurali e periferiche, e si inserisce in continuità con iniziative precedenti come il progetto ITERR-COST che a partire dal 2008 aveva identificato il linguaggio comune del Romanico pisano e mappato i siti più rilevanti di Toscana, Sardegna e Corsica.



Il nuovo progetto, che durerà fino al 2022, ha l’ambizione di creare un’offerta integrata di 13 Itinerari Romanici dell’Alto Tirreno da promuovere in modo congiunto in Italia e Francia, integrando fra loro percorsi in parte già esistenti e soprattutto migliorando l’accessibilità dei siti Romanici. All’interno del progetto, come emerso anche nei tavoli di lavoro di mercoledì, grande importanza è data a due temi: l’accessibilità fisica e virtuale del patrimonio storico e culturale, affinché esso sia davvero fruibile al maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità motorie o sensoriale, e il coinvolgimento delle comunità locali nel processo di valorizzazione del patrimonio. Associazioni, gruppi di cittadini e imprese del territorio sono infatti gli attori-chiave per promuovere il rispetto e il valore dei beni culturali e per garantire la sostenibilità nel tempo delle azioni intraprese, e sono perciò invitati a partecipare attivamente alle diverse attività progettuali.



I principali risultati del progetto, in breve:  Laboratori e Giornate del Romanico, in ogni territorio;  il Manifesto degli Itinerari Romanici, documento programmatico per la gestione degli Itinerari;  l’associazione transfrontaliera Itinera Romanica+, organismo preposto al coordinamento;  l’offerta integrata “Itinerari Romanici dell’Alto Tirreno”, 13 itinerari fra Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e PACA;  l’App “Itinera Romanica+” per la fruizione degli itinerari da dispositivi mobile;  il prototipo “IR Access”, strumentazione innovativa per la mobilità autonoma di persone con disabilità sui percorsi all’aria aperta.