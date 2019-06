Piana



La "100 ore Modena Classic" passa dalla lucchesia con Simon Le Bon

sabato, 8 giugno 2019, 17:47

di gabriele muratori

Piloti d'eccezione per il rally vintage che parte dalla città di Modena per raggiungere molte città turistiche del nostro paese. Durante la tappa di ieri, che ha visto la colonna di automobili d'epoca passare dal paese di Montecarlo per poi raggiungere la Garfagnana e terminare a Forte dei Marmi, gli appassionati del giro, hanno assistito sorpresi al passaggio del cantante britannico Simon Le Bon, rock star del famoso complesso dei Duran Duran. Schivo agli autografi come tanti vip, Le Bon ha subito proseguito il tragitto, diversamente dal bassista dei Coldplay, Guy Berryman, anch'esso in gara, più disponibile ai fatidici selfie con i molti fans presenti. Dopo la sosta, anche Berryman si è riunito agli altri 108 equipaggi per riprendere la tradizionale e affascinante competizione.