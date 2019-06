La biblioteca di Porcari sempre più a portata di tutti grazie al Rotary

Altri articoli in Piana

giovedì, 13 giugno 2019, 11:03

Classe 1998, uscito dal settore giovanile del Nuovo Basket Altopascio, Ghiaré all'inizio della scorsa stagione era rimasto senza squadra per poi arrivare in corsa e cambiare radicalmente le sorti dell'annata biancorossa – che era iniziata con sette sconfitte consecutive – fino alla prima storica conquista dei playoff

giovedì, 13 giugno 2019, 10:05

Si sono verificate code stamani in autostrada, nel tratto tra Capannori e Chiesina Uzzanese (km 49 direzione Firenze), a seguito di un incidente. La centrale 118 Alta Toscana è stata avvisata alle 8.56 ed è stata allertata anche quella di Empoli - Pistoia.

giovedì, 13 giugno 2019, 09:10

Prende forma in questi giorni il protocollo di intesa siglato in Prefettura "Porcari sicura e sorvegliata", progetto in collaborazione con il Ministero dell'Interno che prevede l'acquisto di un consistente numero di nuove telecamere di videosorveglianza per il controllo del territorio

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:13

Un'occasione per star bene, per fare attività fisica all'aria aperta ma anche per socializzare, conoscere nuove persone e vivere il paese in modo diverso

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:12

L'amministrazione comunale ha deciso di promuovere con piacere, assieme a Provincia, Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte e Istituto Storico della Resistenza, il docufilm "80 anni dopo", nato da un'idea di Roberta Massei e la regia di Roberto Carli

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:10

Promosso da Fondazione Gualtiero Marchesi, in collaborazione con Fondazione Campus, Fondazione Palazzo Boccella, Scuola Made e il supporto tecnico dell’agenzia Bk1