"La minoranza è fuori tempo massimo, ai primi di luglio Telecom e Infratel saranno a Porcari per annunciare l'accordo per l'attivazione della fibra"

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:04

L'amministrazione comunale di Porcari replica a "La Porcari che Vogliamo" in merito alla vertenza scaturita fra Telecom e Infratel.

"Grazie alla minoranza per la disponibilità, peccato che ormai arrivI fuori tempo massimo. E non perché qualcuno si sia improvvisamente destato da un lungo letargo, ma perché oramai da mesi questa amministrazione, spesso e volentieri costretta a lottare contro i mulini a vento, è impegnato sul fronte fibra mettendo tutto il suo impegno per sbloccare una complessa vertenza scaturita fra Telecom e Infratel sull'utilizzo della rete - esordisce l'amministrazione -.

Lo ha fatto in modo costante, utilizzando tutte le strade possibili: telefonate, mail, incontri e riunioni di lavoro, con tanti viaggi tra Firenze e Roma. Insieme al sindaco, il consigliere del Prete prima e poi Simone Giannini - che da quando ha assunto l'incarico ha profuso un impegno instancabile per riuscire ad accelerare ulteriormente i tempi - non si sono mai persi d'animo, continuando ostinatamente a tenere i contatti con Regione Toscana e i gestori privati.

Oggi, finalmente, questo grande lavoro di squadra sta per produrre buoni frutti. Per i primi di luglio - il 3 o il 4 in base alle disponibilità dei vari attori - è in programma a Porcari una conferenza stampa nazionale per annunciare pubblicamente l'avvio del servizio da parte di Telecom - prosegue -.

La svolta per cui lavoriamo da tempo è dunque arrivata. E all'appello della minoranza non possiamo che rispondere così: grazie per la disponibilità, ma il tavolo politico non serve. Per un motivo semplice: da tempo - anche troppo, certo, ma non per responsabilità attribuibili a noi - è attivo il tavolo tecnico-istituzionale che non ha mai smesso di lavorare per sbloccare l'impasse e dotare finalmente Porcari della prima infrastruttura pubblico-privata di rete a banda larga.

L'augurio, allora, è che questa rinnovata disponibilità da parte della minoranza sia messa al servizio della Comunità per futuri passaggi istituzionali nell'interesse del nostro paese" conclude.