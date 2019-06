Piana



Lega, Zappia: "Vediamo se la seconda amministrazione Menesini realizzerà le promesse"

sabato, 1 giugno 2019, 19:31

A distanza di nemmeno una settimana dalle elezioni la voce del neo consigliere comunale della Lega, che vanta il primato di preferenze ottenute tra i candidati del centrodestra, comincia a farsi sentire. Di seguito la dichiarazione-denuncia che ha inviato alla nostra redazione:



“Un anno e mezzo fa l’amministrazione, appena riconfermata, ha promesso la costruzione di un parcheggio in via del Centoni a San Ginese. Quella della strada in questione è una situazione ingestibile in cui gli abitanti si trovano costretti, in una carreggiata già di per sé molto ristretta, a parcheggiare come meglio possono perché, non disponendo di alternative, si trovano obbligati a lasciare i propri mezzi ai lati della strada incorrendo in multe e riducendo la sede stradale. Chiaro è che il restringimento della carreggiata comporta un serio pericolo per l’incolumità dei pedoni che, quotidianamente, frequentano la zona. Un problema che gli abitanti hanno già posto in passato e al quale la rinnovata amministrazione, che aveva promesso di procedere individuando una soluzione, non ha ancora dato risposta. Presenterò il prima possibile un’interpellanza perché si risolva a più presto questo dannoso problema”.