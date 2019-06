Piana



Luca Piattelli apre le porte del suo regno alla Rai con il programma "Perople"

mercoledì, 5 giugno 2019, 09:24

Luca Piattelli, affermato hair stylist, stilista e imprenditore altopascese, titolare insieme alla moglie Katia Carmignani di uno dei più grandi e rinomati saloni di bellezza d'Italia, a seguito della costante crescita del suo brand (tra i più recenti traguardi ricordiamo la partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, la direzione artistica hair-look del Lucca Film Festival oltre il debutto nel campo della moda con la collezione borse che porta il suo nome), sarà il protagonista di PEOPLE, il settimanale di approfondimento RAI ideato per scoprire curiosità, tendenze e novità legate al mondo della moda, della bellezza, della tecnologia, del benessere e del turismo, affrontando tematiche vicine alla quotidianità.

Fil rouge delle 4 puntate e dei vari temi che verranno affrontati è il "metodo Piattelli", un sistema basato sulla consulenza personalizzata che tiene conto prima di tutto delle caratteristiche tipiche del cliente, delle sue aspirazioni e della sua personalità, avvalendosi di prodotti specifici e delle tecniche più innovative che vengono calibrate in funzione delle caratteristiche individuali di ognuno per garantire il risultato perfetto.

Luca Piattelli andrà in onda con PEOPLE ogni martedì alle ore 23.30 su Rai Premium nei giorni 11,18, 25 giugno e 2 luglio, e nei giorni successivi di domenica alle ore 8.15 e di lunedì alle ore 1.15.

Seguiranno repliche in onda su RAI 1

"Nuovi importanti traguardi per il nostro brand che - dichiarano Luca Piattelli e Katia Carmignani - insieme alla fiducia delle persone che quotidianamente si affidano a noi per la cura della propria bellezza e del proprio benessere, ci spingono ogni giorno a superarci affrontando nuove sfide con passione e amore costanti. La chiamata della Rai per una serie di trasmissioni dedicate al mondo della bellezza e del benessere ci riempie di onore e soddisfazione e ancor più di fiducia che questo momento possa rappresentare l'inizio di una nuova tendenza televisiva che, dopo la grande attenzione a settori come la cucina, l'interior design, il wedding planning, possa rappresentare ulteriore argomento di approfondimento, conoscenza e consapevolezza da parte dell'utente finale."

I temi delle puntate:

Prima puntata -> I tagli Top dell'Estate. Musa ispiratrice di ogni creazione Luca Piattelli è la donna, esaltarne la bellezza con una consulenza personalizzata e creare il look avvalendosi delle tecniche professionali più innovative è il metodo creato da Luca per interpretare le più nuove tendenze con uno stile unico. Luca Piattelli ci presenterà le tendenze moda taglio e colore per un'estate all'insegna del fashion.

Seconda puntata -> La Sposa secondo Luca Piattelli. Inizia così la stagione matrimoni 2019, con la ricerca di espressione massima di bellezza della protagonista nel suo Giorno più bello, risultato di analisi dei suoi desideri e peculiarità, del suo outfit, attraverso un percorso di preparazione graduale costruito su misura su di lei, per il suo corpo, la sua pelle e il suo benessere. Luca e Katia guideranno le future spose con suggerimenti e consigli per realizzare i loro sogni di bellezza.

Terza puntata -> Ultime Tendenze per Barba&Capelli e trattamenti di bellezza per lui. Una puntata tutta al maschile dedicata alle nuove tendenze uomo 2019, alla cura del suo look e ai consigli per il suo benessere, per un uomo che desidera sentirsi a proprio agio, curato nella vita di ogni giorno. Per lui il Salone Luca Piattelli offre creazione di look sartoriali cuciti su misura, frutto dell'interpretazione dei suoi gusti, forme, geometrie e modo di essere.

Quarta puntata -> Rituali di Bellezza. Il Salone Luca Piattelli ci guiderà nella preparazione perfetta dei capelli e del corpo in vista delle vacanze estive 2019. Consigli per preparare, curare e preservare al meglio la propria bellezza ed essere sempre trendy anche in assenza del proprio hairstylist di fiducia.