Piana



Luglio Altopascese: ecco il programma completo

sabato, 29 giugno 2019, 14:42

Nove appuntamenti musicali in tre giorni, con ben due tour nazionali, Federica Carta e Nesli, che faranno tappa ad Altopascio e una combinazione riuscita di band del territorio, nomi di richiamo e chiusure notturne con dj toscani di grande fama. È questa la novità più importante - che va sotto il nome di "Luglio di Not(t)e, tre giorni di festival con concerti, dj set e cibo in strada" - che occuperà, da venerdì 12 a domenica 14, il fine settimana centrale del Luglio altopascese, edizione 2019, la manifestazione di punta dell'estate di Altopascio.

La seconda novità è rappresentata dalla rinascita della Festa medievale (20 luglio), che non sarà più solo una rievocazione, ma un festival vero e proprio, dove l'aspetto storico diventerà un tutt'uno con il teatro e l'arte di strada, gli spettacoli itineranti e la rappresentazione artistica. Ma non solo: la cittadina del Tau è stata scelta anche come sede per la partenza della seconda edizione della Coppa Ville Lucchesi - rally storico, organizzato da Aci Lucca e Aci Sport.

Il mese di eventi dell'estate altopascese, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti e le tante associazioni del territorio, comincerà ufficialmente mercoledì prossimo, 3 luglio, e fino a sabato 27 regalerà tante e ricercate occasioni per conoscere Altopascio, passare del tempo insieme, scoprire le bellezze che caratterizzano il paese e divertirsi.

"Un paese che vive, questo è il nostro motto - spiega il sindaco, Sara D'Ambrosio - Anche quest'anno il programma, sviluppato grazie anche alla manifestazione d'interesse pubblicata, ci permette di offrire alle persone occasioni quotidiane per venire ad Altopascio. Ogni cosa è frutto di un lavoro di squadra che sa unire sensibilità ed esperienze diverse e sa guardare a fasce di età e a interessi diversi: il risultato è che ad Altopascio c'è spazio per tutti, dai bambini piccoli e le loro famiglie ai giovani alle persone più grandi fino agli anziani. Siamo riusciti a portare ben due tour nazionali nel nostro paese, con due cantanti e artisti molto noti e amati, Federica Carta, che non più tardi di marzo scorso era a Sanremo, e Nesli. L'obiettivo è sempre lo stesso: rilanciare in modo profondo le iniziative-simbolo di Altopascio, proporre novità di qualità, puntare su manifestazioni di livello e sulla collaborazione tra tutte le componenti che qui operano, e rendere attrattivo il paese, valorizzandone le specificità, incentivando la presenza di visitatori e turisti e risvegliando nei cittadini un senso di appartenenza rispetto alle manifestazioni e agli spazi pubblici del territorio".

Confermati gli appuntamenti tradizionali e tante iniziative trasversali, che, dalla buona cucina alle manifestazioni culturali, musicali e di spettacolo, dagli eventi sportivi a quelli commerciali, passando per i mercatini, per le mostre e per le iniziative dedicate ai bambini, trasformeranno Altopascio in un piccolo grande paese, vivo e alla ricerca di programmi di qualità.

"Quella di quest'anno sarà un'edizione speciale e ricca di novità. Ogni evento è gratuito, anche quelli musicali nazionali - aggiunge l'assessore ...Adamo La Vigna -: nonostante le ristrettezze economiche e i costi, riusciamo ancora una volta a confermare la gratuità dell'intera manifestazione. Quest'anno grande novità sarà ricoperta dai tre giorni di festival, Luglio di Not(t)e, dove porteremo ben 9 appuntamenti musicali in tre giorni, tutti di grande livello e di grande richiamo. Aggiungiamo poi manifestazione rallistica, con la Coppa Ville Lucchesi, che porterà qui anche tanti appassionati del rally storico, per non parlare della collaborazione con i commercianti: ogni venerdì andrà sotto il nome di "il venerdì dei commercianti", con negozi aperti di notte, aperitivi e cene nei locali e, soprattutto, tanti eventi organizzati direttamente dagli esercizi commerciali, a dimostrazione della collaborazione e della voglia di fare ognuno la propria parte". Spazio anche alla cultura, come spiega l'assessore Martina Cagliari: "torna Francigena International Arts Festival con i classici concerti in piazza Ospitalieri e l'aggiunta di una novità, l'omaggio a Fabrizio De André attraverso la musica del gruppo Progetto in LA Minore. Confermate le collaborazioni con la Biblioteca comunale, l'associazione Nati per leggere e i servizi educativi comunali che hanno dato frutto ad appuntamenti speciali: le letture per bambini, lo spettacolo di Gek Tessaro con il Teatro disegnato e, novità di quest'anno, la presenza di due rapper Dhap e Dank, che oltre al concerto, terranno un laboratorio di rap e beatbox per i ragazzi. Infine, con alcuni appuntamenti ci sposteremo in altre zone del comune, come la Riserva del Lago di Sibolla e la frazione di Badia Pozzeveri, perché vogliamo valorizzare le bellezze culturali, artistiche e naturalistiche del nostro territorio".

Gran finale sabato 27 luglio con il tradizionale appuntamento "A tavola sulla Francigena", organizzato dalla Misericordia Altopascio, e con i fuochi d'artificio. Nel mese di agosto, invece, tornerà Arena Puccini - Cinema sotto le stelle in piazza Ospitalieri.

Info e programma completo su: www.comune.altopascio.lu.it; oppure sulla pagina Facebook "Comune di Altopascio".