Piana



Lunardi (M5S) su Assi Viari: “Le beghe di due sindaci”

giovedì, 20 giugno 2019, 09:53

“È sotto gli occhi di tutti i cittadini come il caldo estivo cominci a farsi sentire” queste le parole del consigliere del Movimento 5 Stelle di Capannori, Simone Lunardi, a proposito dell’acceso dibattito, sugli assi viari, che negli ultimi giorni ha visto protagonisti il sindaco di Lucca e quello di Capannori.

È di questi giorni, infatti, la polemica tra i due sindaci del PD, Menesini di Capannori e Tambellini di Lucca, su chi, tra i due, si debba far carico del traffico merci pesante che, attualmente, gravita nella piana. “Considerata l'appartenenza politica di entrambi i sindaci – ha dichiarato il consigliere – non mi stupisce l'immobilismo con cui i due asseriscano di voler risolvere la questione – e ha proseguito – sembra di essere all'asilo quando i bimbi, giocando, si dividono equamente le macchinine: una a te ed una a me!”

Lunardi ha poi spiegato come il Movimento 5 Stelle sia favorevole al completamento dell'asse suburbano (già previsto con la lottizzazione ex Carrefour) ed al casello autostradale di Mugnano come dichiarato durante la scorsa campagna elettorale capannorese quando Lunardi ha cercato di dimostrare la possibilità di discutere un’alternativa.

“Se entrambi i sindaci oggi se ne appropriano non mi sento derubato di un'idea utile alla cittadinanza perché il mio obiettivo è sempre stato quello di perseguire l'interesse esclusivo della cittadinanza oltre i semplici confini amministrativi dei due comuni, oggi, litiganti”.

E, infine, una possibile soluzione: “Se poi si considera che il Comune di Lucca ha in adozione una variante urbanistica per la Cartiera Cardella a San Pietro a Vico, ecco che la c'è la possibilità di integrare tale variante con un diverso inizio del percorso Nord-Sud che intercetti il traffico di questa zona industriale, completamente disatteso nel progetto definitivo degli Assi Viari. Le cose da fare sono semplici ed anche di semplice visione, proprio quella che manca a chi in questi giorni bisticcia come se fosse all'asilo.

Cari sindaci volate basso e tenete i piedi per terra!”.