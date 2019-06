Piana : capannori



Masini e Scannerini: "Non ci perdiamo d'animo. 1300 cittadini ci hanno dato fiducia e noi combatteremo a fianco di Salvadore Bartolomei"

martedì, 4 giugno 2019, 14:20

L'analisi del voto dopo le ultime comunali di Anthony Masini (coordinatore FI Capannori) e Matteo Scannerini (consigliere comunale capogruppo)



"Riteniamo l'analisi fatta da Bartolomei, sabato mattina in conferenza stampa, impeccabile - esordiscono così Anthony Masini (coordinatore FI Capannori) e Matteo Scannerini (consigliere comunale capogruppo) -. Non è facile battere un esercito che ha le armate pronte da un paio di anni, in due mesi. Questo è il tempo che la coalizione di centrodestra, di cui noi di Forza Italia Capannori facciamo orgogliosamente parte, ha avuto per costituire un alternativa valida a Menesini. Purtroppo però, il peso dei singoli candidati di lista dei partiti di coalizione non ha minimamente eguagliato quello delle civiche di centrosinistra e del Pd - proseguono - . Non ci perdiamo d'animo però. Per quanto ci riguarda ci sono 1300 cittadini che hanno dato fiducia alla nostra lista e per il quale noi, in consiglio comunale, a fianco di Salvadore Bartolomei, combatteremo. La differenza di oltre 6 mila preferenze tra i candidati consiglieri di cdx e quelli di Menesini ha avuto probabilmente un peso decisivo come dice Bartolomei e allora , non ci resta altro che impegnarci a valorizzare le nostre risorse, ex candidati o meno, nei territori, con la speranza che il lavoro che faremo venga , fra cinque anni riconosciuto e che queste ultime possano crescere e rappresentare una lista politica forte. La nostra opposizione sarà decisa e severa. Non ci saranno dettagli che ci sfuggiranno. Ascolteremo le persone e saremo il loro megafono. Ringraziamo il presidente provinciale FI Maurizio Marchetti per l'aiuto dato e per aver confermato la fiducia nel direttivo Capannorese. Ringraziamo ancora Salvadore, per averci allenato in questa partita difficile, per il quale stiamo già assieme preparando il remach. Perché si sa, il vero perdente non è colui che arriva sotto nel punteggio, bensì colui che smette di lottare. Noi non smetteremo mai di combattere per ciò in cui crediamo. In questi cinque anni ve ne renderete conto" concludono.