Menesini-bis, svelata la squadra: ecco i sette assessori

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:29

di eliseo biancalana

Una significativa presenza del Partito democratico, un sostanziale equilibrio tra donne e uomini (3 a 4), continuità con la giunta uscente. Sono questi gli elementi che più saltano agli occhi scorrendo i nomi dei componenti della nuova giunta comunale di Capannori, che è stata presentata dal sindaco Luca Menesini in piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano.

Matteo Francesconi (+Capannori) è stato confermato in giunta e promosso a vice sindaco, forte delle 770 preferenze raccolte alle ultime amministrative. Gli sono state conferite le deleghe alle politiche sociali, alle politiche per la casa, alle politiche giovanili e ai rapporti con il consiglio comunale. Confermata anche Ilaria Carmassi (Pd), assessore al bilancio, alle società partecipate, all'Osservatorio per la pace, agli affari legali e al patrimonio. Nuovo ingresso Davide Del Carlo (Pd), nominato assessore ai lavori pubblici, al cantoniere di paese, alla protezione civile. Riconfermato Francesco Cecchetti (Sinistra con Capannori); per lui le deleghe alle politiche educative, all'edilizia scolastica, alla cultura, al distretto di economia civile e alla partecipazione. Giordano Del Chiaro (Pd) fa il suo ingresso in giunta come assessore all'urbanistica, all'ambiente e alla tutela degli animali e alla mobilità. Altro nuovo ingresso Lucia Micheli (Luca Menesini sindaco), assessore al turismo e ai gemellaggi, all'innovazione e al polo tecnologico, allo sport e alla sicurezza urbana. Riconfermata, infine,Serena Frediani (Popolari e moderati), assessore al commercio, all'agricoltura, allo sviluppo economico, al volontariato, ai servizi al cittadino, ai diritti e alla disabilità.

"L'amministrazione è operativa" ha assicurato il primo cittadino, che nel suo discorso ha sottolineato l'importanza del "gioco di squadra". Ha inoltre annunciato che saranno assegnate delle deleghe anche ad alcuni consiglieri comunali, una novità rispetto al precedente mandato. La prima riunione del consiglio si terrà il 15 giugno. Il sindaco non si è sbottonato su chi potrebbe essere il prossimo presidente dell'organo consiliare, ma la convinzione diffusa è che l'incarico dovrebbe andare a un esponente della lista civica "Luca Menesini sindaco", che è la seconda forza politica della coalizione.

Menesini ha spiegato di aver voluto presentare la giunta in piazza Michela Fanini perché è un luogo che "dimostra cosa significa portare la bellezza in ogni paese, realizzando spazi pubblici a disposizione per tutti".