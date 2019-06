Piana



Mi fai sganascia': un successo la serata di Porcari

sabato, 22 giugno 2019, 14:11

Più di 350 persone si sono date appuntamento ieri sera (21 giugno) in piazza Felice Orsi a Porcari per assistere alla serata eliminatoria di «Mi fai sganascia'», il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca e NoiTv. Sul palco quindici agguerritissimi concorrenti a caccia delle prime 10 posizioni per poter accedere alla finalissima che si terrà dopo l'estate.



Due ore di spettacolo e tante risate per un'iniziativa che Anffas Lucca organizza da sei anni per far conoscere a quanta più gente possibile l'attività che l'associazione svolge sul territorio della Piana di Lucca a favore delle persone con disabilità e per abbattere le barriere che talvolta ancora impediscono una loro reale integrazione. Protagonisti di questa manifestazione, infatti, sono anche i ragazzi di Anffas, sempre più disinvolti e "padroni" del palco, che accompagnano i concorrenti e conquistano il pubblico con la loro spontaneità e il loro sorriso.



Al termine della serata la giuria, guidata da Alessandro Sesti e composta da Manuele Cacicia del Koala Soccer school del Centro Sportivo Madonne Bianche di S. Alessio, Valerio Orsi per il Circolo Anspi "Vivere San Pietro a Vico", Patrizia Accorroni del Freestyle Valico Sport e Cultura di Altopascio, Fedora Cacini del Punto Handy di Porcari e Angela Toschi del Centro Ippico Marilla A.S.D. di Marlia ha decretato i vincitori.

Accedono alla finale del concorso (in ordine alfabetico) Amans Biagioni (Barga), Dino Curzi (Livorno), Roberto Di Giulio (Porcari), Riccardo Ferrucci (Buti, Pisa), Giorgio Maffei (Lucca), Massimo Monci (Lucca), Franco Montagnani (San Miniato, Pisa), Antonio Nomellini (Lucca), Samuele Rossi (Lucca) e Ermanno Volterrani (Livorno). Il podio della serata ha visto il primo posto per Volterrani (campione in carica) seguito da Samuele Rossi e Franco Montagnani.



La serata, brillantemente condotta dal giornalista Giulio Del Fiorentino, è stata ripresa integralmente da NoiTv che la trasmetterà venerdì 28 giugno alle 21.