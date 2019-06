Piana



Montecarlo, un brindisi con il neo-sindaco

giovedì, 6 giugno 2019, 13:26

La “Lista civica per Montecarlo” invita la tutta la cittadinanza domenica 9 giugno presso il centro Storico di Montecarlo per ringraziare e celebrare la vittoria delle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio.



Dalle 18.30 alle 20:00 il neo sindaco Federico Carrara e tutti i rappresentanti della lista per Montecarlo brinderanno e festeggeranno il successo ottenuto insieme ai cittadini