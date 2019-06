Piana



Muore centauro di Altopascio sulla via Porrettana

sabato, 1 giugno 2019, 23:51

Incidente mortale nel pistoiese nel tardo pomeriggio e, per la precisione, sulla via Porrettana: un uomo di 70 anni, abitante ad Altopascio, è morto in sella alla propria moto dopo essere andato a sbattere contro un'auto che procedeva in senso inverso. La vittima era alla guida di una moto di grossa cilindrata e, in prossimità di una curva, sembra aver perso il controllo del motociclo ed essere finito con l'auto all'interno della quale stavano marito e moglie. Niente da fare per il settantenne, praticamente illesi gli altri due occupanti la vettura.

A seguito dell'incidente, il tratto della strada statale 64 "Porrettana" era stato temporaneamente chiuso in direzione Ferrara, al km 15,300 a Pistoia. Poco prima delle 20 la strada è stata riaperta al traffico.