Palio dei balestrieri a Montecarlo: lieve cambio di programma

venerdì, 28 giugno 2019, 08:43

Lieve cambio di programma per il Palio a Montecarlo, a causa della persistente ondata di caldo torrido che ormai imperversa da inizio settimana su tutta la piana di Lucca.

La seconda edizione del “Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca” vedrà cimentarsi in duello le balestre da banco dei balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino, suddivisi per contrada: Falcone, Granchio, Luna e Sirena. La fortezza sarà aperta al pubblico fin dalle ore 10.00 per i tiri di prova dei balestrieri, ma la disfida prenderà il via soltanto alle ore 17.00 e subito dopo sarà effettuato il corteo storico nel centro storico di Montecarlo, in programma per le ore 18.00.

Alla manifestazione di domenica 30 giugno prenderanno parte anche altri gruppi, fra cui:

I Falconieri di Madre Terra, con i suoi affascinanti rapaci; Il Gruppo Storico Montecarlese e il Gruppo storico Casteldurante di San Ginese di Compito.

Il miglior tiratore si aggiudicherà la vittoria e alla relativa contrada sarà assegnato il Palio, realizzato dal maestro montecarlese Roberto Pasquinelli e che sarà portato in corteo per le vie del centro storico.

Ecco il programma aggiornato dell’evento:

* Ore 10.00 - apertura dell'accampamento medievale, tiri di prova dei balestrieri

* Ore 17.00 - Palio dei balestrieri

* Ore 18.00 - Corteo storico per le vie del centro

* Ore 19.00 - Premiazione dei vincitori e saluti delle autorità

* Ore 19.30 - Dimostrazione di volo a cura dei falconieri

* Ore 20.00 - Chiusura dell’accampamento medievale

Per l’ingresso è richiesto un contributo di 2 € (i minori accompagnati entrano gratuitamente), con cui si potrà accedere alla manifestazione e a tutto il complesso della Fortezza (il cui costo è normalmente di 5 euro, quindi se non l'avete mai visitata questa è l'occasione assolutamente da non perdere!). Il ricavato sarà devoluto alle associazioni partecipanti, al netto delle spese sostenute per l'organizzazione.