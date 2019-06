Piana



Parte il progetto "Tutor per Tutti - Tutti per Tutor"

lunedì, 3 giugno 2019, 10:01

L'Associazione Cre.A. (Creatività e Apprendimento), grazie al contributo della Regione Toscana e in collaborazione con il comune di Capannori, propone un nuovo progetto Tutor per Tutti - Tutti per Tutor che si svolgerà tra giugno e agosto con una serie di incontri orientati all’acquisizione di un corretto e personalizzato metodo di studio per i bambini e i ragazzi con DSAp (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) delle scuole del comune di Capannori (scuola primaria e secondaria di primo grado) che hanno partecipato al progetto Tutor Power-Up. Il progetto estivo punta a una migliore consapevolezza e autonomia nello studio e vuole fornire strategie utili alla gestione dei tempi e delle metodologie in grado di favorire apprendimenti efficaci. Inoltre gli incontri sono finalizzati alla costruzione di materiali utili per la lettura, la memorizzazione e l’apprendimento, al fine di implementare l’autonomia scolastica.

Il progetto Tutor per Tutti - Tutti per Tutor prevede un incontro, da programmare durante il mese di settembre 2019, aperto a tutti i genitori, durante il quale saranno presentati e approfondite le caratteristiche dei disturbi specifici dell'apprendimento e un incontro aperto agli insegnanti di ogni ordine e grado per approfondire i vari aspetti dei DSA mettendo un focus particolare sull'autostima, i vissuti emotivi e il benessere a scuola.

Il progetto Tutor per Tutti - Tutti per Tutor ha lo scopo di offrire un aiuto alle famiglie che da sole non sarebbero riuscite a garantire un percorso specifico sul Metodo di Studio per i propri figli con DSAp.

"Il nostro fine è proporre con cuore e professionalità un valido aiuto ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole per migliorare la rete di relazioni, il benessere e la qualità della vita".

www.crealucca.it

https://www.facebook.com/Cre.A.creativitaapprendimentodislessiadsa/

info@crealucca.it