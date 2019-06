Piana



Parte la sostituzione delle pietre danneggiate in via della Chiesa

sabato, 15 giugno 2019, 12:43

Partono mercoledì 19 giugno e si concluderanno entro sabato 22 i lavori di sostituzione delle pietre danneggiate lungo via della Chiesa. Un intervento programmato da tempo dall'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari per mettere in sicurezza un tratto di viabilità che si trova proprio al centro del paese. La strada sarà riaperta in tempo per le celebrazioni del Corpus Domini, in programma domenica 23 giugno.

Sebbene questo tratto sia già stato dotato di appositi piolini per evitare la sosta e risulti soggetto a limitazioni del traffico - l'accesso è consentito solo ai residenti e nel caso di funzioni religiose alla chiesa di S. Giusto - nel tempo alcune pietre si sono danneggiate a causa delle piogge e del passaggio delle auto, costituendo anche un pericolo per i pedoni. I lavori, che l'ufficio tecnico del Comune ha affidato alla ditta fratelli Ferhati di Montecarlo per un importo di poco meno di 6 mila euro iva compresa, si sono quindi resi necessari per mettere in sicurezza soprattutto chi la percorre a piedi o in bicicletta.

Pertanto, la Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza in cui si istituisce il divieto di transito e sosta su via della Chiesa dalle 8 del 19 giugno e fino al termine dei lavori, in ogni caso non oltre sabato 22.